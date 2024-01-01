В 2024 году ЛУКОЙЛ продолжит содействовать развитию территорий Прикамья Поделиться Твитнуть

20 февраля состоялась церемония подписаний Соглашений об итогах сотрудничества между организациями Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае и муниципалитетами в 2023 году и направлениях сотрудничества в 2024 году.

Ежегодно Компания вкладывает значительные ресурсы в развитие территорий региона. Так, только за последние пять лет в Пермском крае было построено, отремонтировано и реконструировано свыше 250 объектов. Подарком к 300-летнему юбилею Перми стала новая сцена Театра юного зрителя, здесь уже идут с аншлагом спектакли.

В 2024 году Соглашения подписаны с главами 25 территорий деятельности предприятия. В развитие территорий Прикамья будет вложено 720 миллионов рублей. Поддержку в рамках социального инвестирования получат порядка 30 объектов социальной сферы, культуры, спорта и инфраструктуры.

Будет благоустроено 7 территорий общего пользования, в том числе два Парка Победы — в Усолье и Верещагино. Обновление ожидает общественные пространства в Полазне, Орде, Очере, Сиве, ЗАТО Звездный, а также 10 учреждений культуры. Улучшат свою материально-техническую базу дома культуры Краснокамска, Большой Сосновы, Осы и Кунгура, молодежные центры Чайковского и Соликамска. В Полазне преобразится Центр творчества и досуга, в Частых появится новый молодежный центр. Девять учреждений образования смогут отремонтировать помещения, обновить мебель, провести комплексное благоустройство своих территорий — это школы в Елово, Ильинском, Чёрмозе, Ашапе, Куеде, посёлке Чёрное Соликамского округа и детские сады в Барде и Красновишерске. В Чернушке поддержку получил краевой проект по строительству крытого ледового катка.





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