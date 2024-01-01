Энергетики филиала «Россети Урал»-«Пермэнерго» ужесточают меры воздействия на злостных неплательщиков в сфере ЖКХ Поделиться Твитнуть

Филиал «Россети Урал»-«Пермэнерго» направил в правительство Пермского края требование о включении МУП «КЛЮЧИ 2015» и МУП «КТС» (Кизел), МУП «Водоканал «Углеуральский», МКП ВВГП «Вильва-Водоканал» и МУП «ВОДОКАНАЛ-1» (Красновишерск) в перечень потребителей услуг по передаче электрической энергии, в отношении которых сетевыми организациями установлена обязанность исполнения обязательств по оплате услуг по передаче электрической энергии.

Общая просроченная задолженность данных потребителей на 1 февраля 2024 года составляет 98,3 млн руб.

Подобные ситуации, к сожалению, нередки в хозяйственной практике. Организации сферы ЖКХ отнесены к категории потребителей электрической энергии, ограничение которых может привести к экономическим и социальным последствиям. Часть из них имеют просроченные задолженности за потреблённые энергоресурсы перед поставщиками.

В таких ситуациях поставщик энергоресурсов направляет организации-должнику уведомление о необходимости исполнения обязательств по оплате услуг по передаче электроэнергии.

Данная обязанность по закону возникает у предприятия сферы ЖКХ в случае образования задолженности в размере, равном двойной среднемесячной величины обязательств по оплате электроэнергии или превышающей двойной размер.

Трудное финансовое положение, возникшее по причине неплатежей населения и управляющих организаций, а также ограничение возможности получения муниципальной или банковской гарантии не может служить основанием для освобождения должника от установленных законом обязательств и от ответственности за их неисполнение.

В качестве наказания за подобные правонарушения закон предусматривает для юридических лиц административный штраф от 100 до 300 тыс. руб.

Отметим, что перечень потребителей электрической энергии, которые обязаны предоставлять обеспечение исполнения обязательств, будет размещен в открытом доступе на официальном сайте правительства Пермского края.





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