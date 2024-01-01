Филиал «ПМУ» подвел итоги благотворительной деятельности в 2023 году Поделиться Твитнуть

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми в 2023 году направил на благотворительные программы около 17 млн рублей. Это на 48% больше, чем в предыдущем году.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми:

— Филиал «ПМУ» оказывает спонсорскую помощь согласно политике благотворительной деятельности «Уралхима». Наши основные усилия традиционно сосредоточены на обеспечении работы Федерации плавания Пермского края, продвижении профильного химического образования и поддержке ветеранам. В минувшем году в честь 300-летия Перми мы оказали помощь в благоустройстве Индустриального района, а также высадили 300 кедров в Черняевском лесу. В 2024 году эта работа будет продолжена.

По благотворительной программе «Уралхим» — спорту» филиал «ПМУ» оказывает поддержку развитию плавания в Пермском крае. В 2023 году были проведены пять краевых стартов и Всероссийские соревнования «Пермская волна» в честь 300-летнего юбилея Перми. Пловцы Пермского края завоевали на окружных, российских и международных стартах 83 медали.

В рамках благотворительной программы «Уралхим» — образование и наука» филиал «ПМУ» каждый год награждает премиями по 50 000 рублей победителя регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии и его педагога. В 2023 году поощрение получили ученик 11 класса Лицея №2 г. Перми Кирилл Кунгурцев и его учительница химии Ирина Зотина.

По программе «Уралхим» — регионам» филиал «ПМУ» оказал помощь в приобретении 300 саженцев сибирского кедра для высадки в городском лесу Перми и предоставил удобрения для этого. По той же программе была оказана помощь в благоустройстве Индустриального района.

Филиал «ПМУ» оказывает поддержку сотрудникам предприятия, вышедшим на заслуженный отдых. В рамках благотворительной программы «Уралхим» — ветеранам» средства направляются в Совет ветеранов «ПМУ», в котором состоят около 400 пенсионеров. Они получают ежеквартальную материальную помощь, участвуют в спортивных и праздничных мероприятиях.

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