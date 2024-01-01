Недобросовестный бизнесмен ставит под угрозу подачу тепла и горячей воды жителям Перми Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Более 2000 жителей Перми могут остаться без отопления и горячей воды в отопительном сезоне 2024/25 гг. из-за отказа собственника тепловых сетей обслуживать коммуникации. Под угрозой — жилые дома по ул. Карпинского, 108, 110, 112, 112/1. Такую ситуацию искусственно создал посредник — индивидуальный предприниматель Швецова Алёна Викторовна.

ИП Швецова А. В. в ноябре 2023 г. приобрела тепловые сети в Индустриальном районе общей протяжённостью более полукилометра. Спустя всего 2 месяца в официальном обращении в адрес ПАО «Т Плюс» предпринимательница заявила о намерении вывести данные трубопроводы из эксплуатации с октября 2024 г. Главная причина — отсутствие у ИП статуса теплосетевой организации и убыточность эксплуатации теплосети.

В энергокомпании полагают, что, приобретая данные активы, предпринимательница заранее знала о невозможности получения статуса сетевой организации и компенсации расходов на содержание от основной ЕТО города Перми — ПАО «Т Плюс». Очевидно, что ИП Швецова А. В. намеренно предполагала оказывать влияние на жителей этих домов, администрацию города Перми и ЕТО под угрозой отключения от теплоснабжения с целью личного обогащения при перепродаже социального объекта — тепловой сети.

Чтобы разобраться в ситуации и не допустить срыв отопительного сезона, «Т Плюс» намерена сообщить в надзорные органы и администрацию города Перми о действиях предпринимателя.

Случаи, когда безответственное отношение коммерческих организаций к собственным теплосетям становилось причиной некачественного теплоснабжения жителей, уже имели место в краевой столице. В декабре 2023 г. из-за бездействия ООО «Уральская лизинговая компания» произошла утечка теплоносителя, зафиксировано сильное парение и, как следствие, снизилось качество теплоснабжения в доме по адресу б-р Гагарина, 113. Подача тепла и горячей воды жителям была восстановлена только после вмешательства «Т Плюс» и устранения повреждения.

«В настоящее время нерадивые собственники своими действиями повышают социальную напряженность среди горожан. Это может привести к негативным последствиям. Бизнесмены не учитывают факт, что система теплоснабжения — значимая часть инфраструктуры жизнеобеспечения города», — сказал технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.





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