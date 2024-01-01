Переосмысление квартиры: какими могут быть современные планировки Поделиться Твитнуть

Для покупателей недвижимости сегодня важно не только количество квадратных метров. Они заинтересованы в создании эргономичного, комфортного и безопасного домашнего пространства, которое сочетает в себе функциональность и эстетику, а также полностью отвечает современным потребностям и технологическим трендам.

В новом строящемся Доме «Притяжение»1 в центре активно развивающейся территории Кондратово девелопер PAN City Group2 реализовал новаторский подход к формированию проекта. Наши покупатели получают не просто набор отдельных помещений, таких как кухня, гостиная, спальня, а детально разработанный сценарий домашнего пространства, учитывающий все мелочи, включая возможную расстановку мебели. Мы предлагаем новоселам широкий выбор планировочных решений. Давайте рассмотрим самые популярные из них.

Однокомнатная квартира формата «евро» площадью 25 м2 — идеальный вариант для студентов или молодоженов. Небольшая площадь делает пространство легко управляемым и уютным. В этой планировке выверен каждый сантиметр и гармонично разместится все самое нужное для жизни. Приготовить ароматный кофе и начать день с домашней тренировки или просмотра новостей, принять душ, затем отправиться на работу или переместиться на рабочее место на балконе с видом на зеленый двор дома — в этой квартире все продиктовано заботой о вашем удобстве и времени.

Безупречное сочетание уюта, функциональности и удобства — вот что предлагает однокомнатная квартира площадью 30,6 м2. Этот вариант планировки позволяет создать пространство, которое отвечает всем потребностям и предпочтениям современного человека. Удобная кухня, просторная изолированная комната с глубокой нишей, где вы можете реализовать давнюю мечту о гардеробной, как в голливудском кино. На балконе площадью 5м2 вы можете обустроить рабочий кабинет, зону отдыха или занятий спортом. Приобретая однокомнатную квартиру площадью 30,6 м2, вы обеспечиваете себе комфортный старт и инвестируете в будущее — такая планировка всегда будет востребована для аренды.

Двухкомнатная квартира площадью 46,4 м2 подойдет для семьи с одним или двумя детьми. Обеспечить каждому ребенку личное пространство, уютное спальное место и освещенный рабочий стол — комната площадью 12.9 м2 идеально справится с этой задачей. Изолированная спальня для отдыха родителей и уютная кухня для совместных завтраков, ужинов и душевных посиделок — в этой планировке есть все необходимое для дружной семьи.

Компактная, но максимально продуманная трехкомнатная квартира площадью 54,7 м2 — превосходное решение для семьи, которая ценит функциональность и комфорт. Выделить каждому ребенку свою комнату, организовать рабочий кабинет, гостиную, спортзал или хобби-зону — вы сможете реализовать любую задумку. Здесь достаточно места, чтобы создать «свою» территорию для каждого члена семьи, а также уютное общее пространство для совместного времяпрепровождения. В квартире запроектирован раздельный санузел, что обеспечит дополнительное удобство.

Стоит отметить, что популярность данные планировочные решения приобрели за счет выгодного бюджета покупки. При проектировании ряда квартир перед нами стояла задача — разместить максимальный функционал на минимальной площади. Как показал успешный старт продаж и устойчивый спрос на квартиры с оптимальным метражом — наш подход был верен!

Все квартиры в Доме «Притяжение» будут сдаваться с полной качественной отделкой «под ключ». Мы позаботились о том, чтобы ваш переезд был быстрым и комфортным. Сразу после получения ключей вы сможете заехать и жить — вам останется только расставить мебель.

Узнать подробнее о Доме «Притяжение» и получить бесплатную консультацию можно в офисах продаж компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, вход с ул. Борчанинова, офис 2 и Шоссе Космонавтов, 111и, корпус 2, пом. 2, 2 этаж, а также по телефону (342) 207-17-07. Выбрать и забронировать понравившуюся квартиру можно онлайн на сайте дом-притяжение.рф или через Приложение PAN в App Store и Play Market.

PAN City Group — надежный застройщик, работает на рынке недвижимости уже более 30 лет. За это время компанией построено более 20 объектов, введено в эксплуатацию порядка 280 тыс. м2 жилья, а при участии специалистов компании совершено свыше 6 000 сделок на рынке недвижимости.

1 ЖК «Притяжение»/Дом «Притяжение» — строящийся многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, Пермский район, д. Кондратово, ул. Водопроводная, 6а. Застройщик — ООО СЗ «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства наш.дом.рф (ID — 55655), на сайте застройщика pancityproject.ru, а также на сайте дом-притяжение.рф.

2 PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».

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