Переосмысление квартиры: какими могут быть современные планировки

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Для покупателей недвижимости сегодня важно не только количество квадратных метров. Они заинтересованы в создании эргономичного, комфортного и безопасного домашнего пространства, которое сочетает в себе функциональность и эстетику, а также полностью отвечает современным потребностям и технологическим трендам.

В новом строящемся Доме «Притяжение»1 в центре активно развивающейся территории Кондратово девелопер PAN City Group2 реализовал новаторский подход к формированию проекта. Наши покупатели получают не просто набор отдельных помещений, таких как кухня, гостиная, спальня, а детально разработанный сценарий домашнего пространства, учитывающий все мелочи, включая возможную расстановку мебели. Мы предлагаем новоселам широкий выбор планировочных решений. Давайте рассмотрим самые популярные из них.

1

Однокомнатная квартира формата «евро» площадью 25 м2 — идеальный вариант для студентов или молодоженов. Небольшая площадь делает пространство легко управляемым и уютным. В этой планировке выверен каждый сантиметр и гармонично разместится все самое нужное для жизни. Приготовить ароматный кофе и начать день с домашней тренировки или просмотра новостей, принять душ, затем отправиться на работу или переместиться на рабочее место на балконе с видом на зеленый двор дома — в этой квартире все продиктовано заботой о вашем удобстве и времени.

2

Безупречное сочетание уюта, функциональности и удобства — вот что предлагает однокомнатная квартира площадью 30,6 м2. Этот вариант планировки позволяет создать пространство, которое отвечает всем потребностям и предпочтениям современного человека. Удобная кухня, просторная изолированная комната с глубокой нишей, где вы можете реализовать давнюю мечту о гардеробной, как в голливудском кино. На балконе площадью 5м2 вы можете обустроить рабочий кабинет, зону отдыха или занятий спортом. Приобретая однокомнатную квартиру площадью 30,6 м2, вы обеспечиваете себе комфортный старт и инвестируете в будущее — такая планировка всегда будет востребована для аренды.

3

Двухкомнатная квартира площадью 46,4 м2 подойдет для семьи с одним или двумя детьми. Обеспечить каждому ребенку личное пространство, уютное спальное место и освещенный рабочий стол — комната площадью 12.9 м2 идеально справится с этой задачей. Изолированная спальня для отдыха родителей и уютная кухня для совместных завтраков, ужинов и душевных посиделок — в этой планировке есть все необходимое для дружной семьи.

4

Компактная, но максимально продуманная трехкомнатная квартира площадью 54,7 м2 — превосходное решение для семьи, которая ценит функциональность и комфорт. Выделить каждому ребенку свою комнату, организовать рабочий кабинет, гостиную, спортзал или хобби-зону — вы сможете реализовать любую задумку. Здесь достаточно места, чтобы создать «свою» территорию для каждого члена семьи, а также уютное общее пространство для совместного времяпрепровождения. В квартире запроектирован раздельный санузел, что обеспечит дополнительное удобство.

Стоит отметить, что популярность данные планировочные решения приобрели за счет выгодного бюджета покупки. При проектировании ряда квартир перед нами стояла задача — разместить максимальный функционал на минимальной площади. Как показал успешный старт продаж и устойчивый спрос на квартиры с оптимальным метражом — наш подход был верен!

Все квартиры в Доме «Притяжение» будут сдаваться с полной качественной отделкой «под ключ». Мы позаботились о том, чтобы ваш переезд был быстрым и комфортным. Сразу после получения ключей вы сможете заехать и жить — вам останется только расставить мебель.

Узнать подробнее о Доме «Притяжение» и получить бесплатную консультацию можно в офисах продаж компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, вход с ул. Борчанинова, офис 2 и Шоссе Космонавтов, 111и, корпус 2, пом. 2, 2 этаж, а также по телефону (342) 207-17-07. Выбрать и забронировать понравившуюся квартиру можно онлайн на сайте дом-притяжение.рф или через Приложение PAN в App Store и Play Market.

PAN City Group — надежный застройщик, работает на рынке недвижимости уже более 30 лет. За это время компанией построено более 20 объектов, введено в эксплуатацию порядка 280 тыс. м2 жилья, а при участии специалистов компании совершено свыше 6 000 сделок на рынке недвижимости.

1ЖК «Притяжение»/Дом «Притяжение» — строящийся многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, Пермский район, д. Кондратово, ул. Водопроводная, 6а. Застройщик — ООО СЗ «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства наш.дом.рф (ID — 55655), на сайте застройщика pancityproject.ru, а также на сайте дом-притяжение.рф.
2PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».

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