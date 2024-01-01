«Т Плюс» повысила температуру теплоносителя в системе теплоснабжения Перми и Краснокамска из-за похолодания Поделиться Твитнуть

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Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» скорректировали график среднесуточной температуры отпуска теплоносителя в связи с прогнозом понижения столбика термометра до минус 20 и ниже. Для надёжной подачи тепла клиентам уровень нагрева теплоносителя в тепловых сетях будет превышать 100 градусов. Главная цель — стабильное снабжение жителей отоплением и горячей водой.

На время пикового похолодания персонал ТЭЦ и Оперативно-диспетчерской службы Пермских тепловых сетей в особом режиме следит за работой генерирующего оборудования и тепловых сетей. Меры необходимы для своевременного реагирования на возможные сигналы от населения.

Проверено оперативное взаимодействие с подразделениями ГУ МЧС России по Пермскому краю и экстренными службами. На производственных площадках обеспечено наличие расходных материалов, техники и инструментов. На всех генерирующих объектах филиала сформированы нормативные запасы резервного топлива.

«В своём контуре ответственности энергетики «Т Плюс» обеспечивают подачу теплоносителя с нормативными параметрами для качественного отопления социальных и культурных объектов, а также жилых домов. За нагрев помещений в домах отвечают жилищные компании — УК и ТСЖ, которые обеспечивают работоспособность внутридомовых коммуникаций: стояков и радиаторов отопления в зависимости от типа зданий. Проблемы с качеством услуг теплоснабжения могут выявляться на жилом фонде, где есть нарушения при приёме теплоносителя», — отметил технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

Информацию о работе тепловых сетей и центральных тепловых пунктов можно уточнить в Тепловой справочной службе по телефону (342) 259-39-98. Также ПАО «Т Плюс» обеспечивает работу онлайн-сервиса «Тепловая справочная служба» (ТСС), с помощью которого можно узнать причину и сроки отсутствия горячей воды летом и тепла зимой. Клиентам потребуется выбрать свой регион и ввести адрес дома в поисковую строку.





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