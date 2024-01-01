Делегация от Пермского края приняла участие в форуме «Женского движения Единой России» Поделиться Твитнуть

Второй всероссийский форум проекта «Женское движение Единой России» прошёл 5-6 февраля в Москве под названием «Единство. Победа. Будущее»

На форум прибыли почти 300 участниц со всей страны, Пермский край представляла депутат Государственной Думы, федеральный координатор направления «Женские клубы» проекта «Женское движение Единой России» Ирина Ивенских, заместитель руководителя Штаба общественной поддержки Елена Савельева и заместитель министра социального развития Пермского края Надежда Подъянова.

Открывая пленарное заседание форума, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что «Женское движение Единой России» сегодня объединяет сотни тысяч активисток. Число участниц проекта всего за год с момента его старта выросло многократно.

«Год назад всего 5 тысяч участников было в «Женском движении Единой России». Сегодня вас — сотни тысяч. Это огромная армия поддержки тем инициативам, решениям нашего президента, которые мы вместе с вами реализуем непосредственно на земле — в наших городах, населённых пунктах. Вы действительно колоссальная сила и зримый пример, насколько женская повестка востребована в обществе», — подчеркнул Андрей Турчак.

Он также сообщил, что в гуманитарной миссии «Женского движения» принимают участие более 750 тыс. волонтёров, добровольческих объединений, женских сообществ и организаций. Базой для такого объединения стала помощь фронту и военнослужащим СВО. Активистки «Женского движения Единой России» помогли свыше 195 тысячам представителей семей военнослужащих.

Участники форума подвели итоги работы партпроекта за год, обсудили новые инициативы и направления работы. По итогам форума будет создана образовательная онлайн-платформа для подготовки женщин-политиков, поддержке женского предпринимательства, будет запущен совместный с центрами медицины катастроф проект по обучению навыкам оказания доврачебной помощи и основам тактической медицины, планируется создание единого перечня организаций, помогающих военнослужащим в зоне проведения СВО.

Также «Женское движение Единой России» планирует масштабировать практики оказания психологической поддержки членам семей участников спецоперации и работу «Женских клубов» при центрах занятости на все регионы страны.

Как рассказала участница форума Ирина Ивенских, работа шла на пяти площадках: «Гуманитарная миссия и социально общественная деятельность», «Женское здоровье», «Женская политика и законодательные инициативы «Голос женщины», «Женское наставничество» и «Женские клубы. Партнёрство». По её словам, важно, что практики регионов, в том числе Пермского края, получили положительные отзывы коллег и будут транслироваться по всей стране.

Ирина Ивенских:

— Как федеральный координатор направления «Женские клубы» считаю, что наша большая команда отработала на «отлично». Мы не только поделились друг с другом лучшими практиками, но и разработали две нужные нам темы: «Модель партнёрства» и «Конструктор социальных возможностей», способные помочь в конкретной работе и тем, кто создал клуб давно, и тем, кто только создает клубы. Важно грамотно быть рядом с теми людьми, которые в нас нуждаются. И конечно, я от всего сердца благодарю коллег за огромный ежедневный труд. Наше движение стремительно растёт, сегодня это сотни тысяч участниц, объединённые активной социальной и гуманитарной деятельностью. С 2022 года количество женских клубов в стране выросло с 17 до 850, около 29 тыс. женщин страны являются активными участниками общего дела, у которого одно на всех большое материнское сердце.

Елена Савельева рассказала, что на 16 февраля запланирован Единый женский день в Штабе общественной поддержки. «Проект «Женское движение Единой России» стремительно развивается и насчитывает более 140 000 участниц по всей стране, базой для объединения стали социальная и гуманитарная деятельность по поддержке военнослужащих и их семей», — подчеркнула она.

Напомним, проект «Женское движение Единой России» стартовал в октябре 2022 года. Проект за первый же год работы объединил более 100 тыс. участниц, сегодня он реализуется в 80 регионах страны. Координатор проекта в Пермском крае — председатель Общественной палаты Пермского края Лилия Ширяева. Работа проекта идёт по таким основным направлениям, как гуманитарная миссия, предпринимательство, «Женщины в политике», «Женское здоровье» и «Женские клубы».

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