Клиенты «Т Плюс» в Пермском крае получили квитанции на оплату отопления за январь Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Клиентам ПАО «Т Плюс» в Пермском крае доставлены квитанции для проведения оплаты услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения за январь 2024 года. Плату по ним необходимо внести в ближайшее время. По данным синоптиков, первый месяц года был более чем на 2°С холоднее аналогичного периода предыдущего года. В отдельных районах края температура ночью опускалась до -40°С. Погодные аномалии повлияли на размер платежей в «тепловых» квитанциях.

Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, что при наличии общедомового прибора учёта в платеже за тепло учитывается объём теплоэнергии, поступившей в дом и распределённой пропорционально площади жилых и нежилых помещений. Объём теплопотребления растёт от декабря к январю-февралю, и пиковые значения, как правило, достигаются в течение двух первых месяцев года. В марте и апреле, когда температура наружного воздуха повышается, а платёж за тепло снижается.

Если у клиентов имеются дополнительные вопросы по начислениям за тепло и горячую воду, то для получения консультаций и уточнений необходимо обращаться в свой расчетно-кассовый центр (РКЦ): «КРЦ-Прикамье», «Инкомус» или «Пермэнергосбыт». Это специализированные организации, которые занимаются обслуживанием клиентов-физических лиц. Обращение можно оставить на сайтах РКЦ в разделе обратной связи, либо по телефонам, которые указаны на сайтах. Каждая заявка клиента рассматривается индивидуально и ни одна из них не остается без ответа. Контактные данные РКЦ можно найти на квитанции за тепло и горячую воду.

Несмотря на холодную зиму, снизить платёж за тепло и горячую воду можно. Для этого необходимо в летний период провести энергоаудит дома и определить, где теряется тепло. Организации, управляющей домом, необходимо осуществить мероприятия по повышению энергоэффективности: утеплить двери и оконные проемы, установить заслонки в проёмах подвалов и чердаков. Значительной экономии позволяет достичь установка энергосберегающего оборудования: индивидуальных тепловых пунктов, погодозависимой автоматики.





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