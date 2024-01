Рузанна Баталина корреспондент Афиша. Избранное Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать с 26 января по 2 февраля Поделиться Твитнуть

26 февраля в 18:00 в музее современного искусства PERMM пройдёт лекция художника, теоретика искусства, исследователя в области Art&Science и новых медиа Дмитрия Булатова «Искусство и неокибернетика» (16+). Эта обзорная лекция будет интересна художникам, учёным, инженерам, а также всем тем, кто интересуется наукой и технологиями и их пересечением с современным искусством.

26 января в 18:00 Пермская Арт-резиденция представляет выставку работ, которые связывает место авторского вдохновения – Кунгур. На выставке «Кунгурская палитра. Пленэры пермских мастеров» (0+) представлены работы пермских художников и пленэрные работы, хранящиеся в фондах Кунгурского музея-заповедника.

26 января в 19:00 в кинотеатре «Синема Парк Планета» в рамках проекта TheatreHD будет показан «Триптих» (16+) – три одноактные оперы Джакомо Пуччини: «Джанни Скикки», «Плащ» и «Сестра Анжелика». Режиссёр – Кристоф Лой.

26 февраля в 19:00; 27 и 28 января в 18:00 в музее современного искусства PERMM пройдёт новая программа медиации «По эту сторону искусства» (16+). Медиатором программы, построенной кaк серия маршрутов по экспозиции «И да, и нет», выступит искусствовед и преподаватель школы медиаторов в PERMM Владимир Береснев.

26 января в 19:00 в Центре городской культуры откроется новая выставка «Последнее, что я помню и чего не забуду» (16+). Девять видеоработ – результат художественно-исследовательской лаборатории, которая проходила осенью 2023 года в ЦГК с художественной группой «Нежные бабы».

26 января в 19:00 во Дворце культуры им. Солдатова пройдёт концерт Академического хора «Млада» «Другая партитура» (12+). В исполнении мужской группы хора зрители услышат разнообразные по жанру произведения, от фольклорных образцов и романсов до современных сочинений.

27 января в историческом парке «Россия – моя история» откроется выставка «80 фактов о блокаде Ленинграда» (6+). Представлены документы и материалы, рассказывающие о блокаде Ленинграда и его защитниках.

27 января в 12:00 в частной филармонии «Триумф» стартует VIII всероссийский фестиваль Flamenco-weekend 2024 (6+). В этот день выступит более 100 танцовщиков и музыкантов.

27 января в 18:00 в Доме писателя пройдёт первый концерт камерного оркестра «Орфей» из цикла «Классика при свечах» (6+). Прозвучат произведения Антонио Вивальди.

27 января в 18:10 в «Кристалл-центре» пройдёт показ и обсуждение новой экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» (18+). Приглашённый эксперт – историк, литературный куратор Ольга Вознесенская.

27 и 28 января в 14:00 и 18:00 в Театре-Театре пройдёт премьера спектакля-концерта Music Hall (12+). Студенты совместного курса ТТ и ИСИ «Артист музыкального театра» представят зрителям сцены из известных мюзиклов на языке оригинала. Ведущие Сергей Белов и Анастасия Демьянец познакомят зрителей с интересными фактами о мюзиклах, сцены из которых они увидят.

28 января в 17:00 в Центре городской культуры пройдёт Sketch Battle (12+). У участников будет два часа на создание собственного граффити на заданную тему.

28 января в 19:00 в Органном концертном зале квартет «Каравай» под управлением Олега Згогурина приглашает на концерт Let it be (6+) – зрителей ждут оригинальные авторские обработки музыкальных тем The Beatles.

28 января в 19:00 во Дворце культуры им. Солдатова будет показан спектакль «Варшавская мелодия» (12+). В главных ролях – Марина Александрова и Антон Васильев.

28 января в 15:00 в кинотеатре «Синема Парк Семья» и 31 января в кинотеатре «Синема 5» в рамках проекта TheatreHD зрители увидят оперу-буфф Россини «Севильский цирюльник» (18+), поставленного в Московском музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко в стилистике итальянского неореализма.

29 января в 19:30 в Пространстве «Дом» пройдёт вечер французских песен Music Cafe (16+). Исполнители – Мария Санникова и Вячеслав Разуваев.

29 января в 20:00 в частной филармонии «Триумф» пройдёт вокальный вечер в традициях немецкого романтизма LiederAbend (12+). Звезда Зальцбургского фестиваля Альбина Шакирова (сопрано) исполнит произведения Шуберта, Бетховена, Штрауса, Вольфа, Шумана, Бома, Грига.

30 января в 19:30 в Пространстве «Дом» состоится перформанс современного театра импровизации (18+). Зрителей ждёт Плейбэк-театр – это оригинальная форма театральной импровизации, в которой зрители рассказывают о реальных событиях своей жизни, а актёры тут же по ходу выступления, без предварительного обсуждения и подготовки, разыгрывают эти истории на сцене.

30 января в 21:00 в частной филармонии «Триумф» пройдёт концерт из цикла Piano Gala (12+). Ольга Иванова (фортепиано) исполнит программу «Рамо. Бах» – концерт, в котором музыка французского композитора вступает в неожиданный диалог с музыкой немецкого классика. В программе клавесинные сочинения Рамо, транскрипции его вокальных сочинений, часть из которых выполнила сама Ольга Иванова; контрапунктом к ним выступают сочинения Баха.

30 января в 23:59 в Театре-Театре пройдёт ночная экскурсия-концерт Альберта Макарова (18+).

31 января в 18:00 в Пермской краевой библиотеке им. Горького пройдёт заседание клуба «Пермский краевед» (16+). Пермская писательница Светлана Федотова расскажет о русском геологе первой половины XX века, открывателе Верхнекамского месторождения калийных солей Павле Преображенском. Максим Шардаков, историк и писатель из Очёра, выступит с сообщением, посвящённом 120-летию Аркадия Гайдара.

31 января в 19:00 в кинотеатре «Киномакс» в рамках проекта TheatreHD зрители увидят запись концерта «Курентзис: Малер. Симфония №5» (12+).

31 января в 19:00 в Большом концертном зале Пермской краевой филармонии пройдёт первый симфонический концерт (6+) на обновлённой сцене. Выступит Московский государственный академический симфонический оркестр. Солист – лауреат международных конкурсов пианист Александр Ключко. Дирижёр – заслуженный артист Республики Северная Осетия – Алания Тимур Зангиев. В программе – музыка Бетховена.

31 января в 19:00 в Пермском планетарии пройдёт импровизационный джазовый вечер Fly me to the Moon (6+). Исполнители: Мария Савостина (вокал), Валерия Юнкинд (саксофон), Максим Горбунов (контрабас), Роман Шестаков (гитара) и Максим Аргудяев (ударные).

31 января в 19:30 в Пространстве «Дом» в рамках Music Cafe (16+) Марина Ивонина исполнит авторские песни, песни друзей и зарубежных исполнителей.

31 января в 20:00 в Евангелическо-лютеранской церкви Святой Марии пройдёт концерт из цикла Fiori Musicali (12+). Елена Привалова (орган, Рига) исполнит произведения Бёма, Букстехуде, Баха, Вивальди и других композиторов.

1 февраля в 19:00 в частной филармонии «Триумф» пройдёт поэтический спектакль «Цветаева Шпаликов Хармс» (12+). Режиссер спектакля – Елена Махова, актриса театра «Дочери СоСо» и звезда сериалов «Кибердеревня» и «Беспринципные». Спектакль основан на поэзии Даниила Хармса, Марины Цветаевой и Геннадия Шпаликова.

1 февраля в 19:30 в Пространстве «Дом» в рамках Music Cafe (16+) Алёна Иванова исполнит песни под гитару.

2 февраля в 19:00 в Доме Мешкова пройдёт концерт «Искусство ансамбля. Вечерний дивертисмент» (6+). В исполнении музыкантов Пермского театра оперы и балета Евгения Синицына (контрабас) и Зои Каракуцы (альт) прозвучит редко исполняемая дуэтная музыка Карла Диттерса фон Диттерсдорфа, Вольфганга Амадея Моцарта и Людвига ван Бетховена.

2 февраля в 19:00 во Дворце культуры им. Солдатова пройдёт концерт группы «Пикник» «Будущее ждёт нас!» (6+).

До 14 февраля в художественной галерее «Пермский период» работают две персональные выставки: «Лунная дорожка» Анатолия Иванова (0+) и «Дом, который хранят ангелы» Натальи Кацпаржак (0+).

До 18 февраля в Пермской Арт-резиденции работает персональная выставка Ирины Пьянковой «Доколе» (0+).

