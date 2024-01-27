Афиша. Избранное

Рузанна Баталинакорреспондент
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Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать с 26 января по 2 февраля
26 февраля в 18:00 в музее современного искусства PERMM пройдёт лекция художника, теоретика искусства, исследователя в области Art&Science и новых медиа Дмитрия Булатова «Искусство и неокибернетика» (16+). Эта обзорная лекция будет интересна художникам, учёным, инженерам, а также всем тем, кто интересуется наукой и технологиями и их пересечением с современным искусством.
26 января в 18:00
Пермская Арт-резиденция представляет
выставку работ, которые связывает место авторского вдохновения – Кунгур. На
выставке «Кунгурская палитра. Пленэры пермских мастеров» (0+) представлены
работы пермских художников и пленэрные работы, хранящиеся в фондах Кунгурского
музея-заповедника.
26 января в 19:00 в
кинотеатре «Синема Парк Планета» в
рамках проекта TheatreHD будет показан «Триптих» (16+) – три одноактные оперы
Джакомо Пуччини: «Джанни Скикки», «Плащ» и «Сестра Анжелика». Режиссёр –
Кристоф Лой.
26 февраля в 19:00; 27
и 28 января в 18:00 в музее современного искусства PERMM пройдёт новая программа медиации «По эту сторону искусства»
(16+). Медиатором программы, построенной кaк серия маршрутов по экспозиции
«И да, и нет», выступит искусствовед и преподаватель школы медиаторов в PERMM
Владимир Береснев.
26 января в 19:00 в
Центре городской культуры откроется
новая выставка «Последнее, что я помню и чего не забуду» (16+). Девять
видеоработ – результат художественно-исследовательской лаборатории, которая
проходила осенью 2023 года в ЦГК с художественной группой «Нежные бабы».
26 января в 19:00 во
Дворце культуры им. Солдатова
пройдёт концерт Академического хора «Млада» «Другая партитура» (12+). В
исполнении мужской группы хора зрители услышат разнообразные по жанру
произведения, от фольклорных образцов и романсов до современных сочинений.
27 января в
историческом парке «Россия – моя история» откроется выставка «80 фактов о блокаде Ленинграда» (6+). Представлены
документы и материалы, рассказывающие о блокаде Ленинграда и его защитниках.
27 января в 12:00 в
частной филармонии «Триумф»
стартует VIII всероссийский фестиваль Flamenco-weekend 2024 (6+). В этот день
выступит более 100 танцовщиков и музыкантов.
27 января в 18:00 в
Доме писателя пройдёт первый
концерт камерного оркестра «Орфей» из цикла «Классика при свечах» (6+). Прозвучат
произведения Антонио Вивальди.
27 января в 18:10 в
«Кристалл-центре» пройдёт показ
и обсуждение новой экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и
Маргарита» (18+). Приглашённый эксперт – историк, литературный куратор Ольга
Вознесенская.
27 и 28 января в 14:00
и 18:00 в Театре-Театре пройдёт
премьера спектакля-концерта Music Hall (12+). Студенты совместного курса ТТ и
ИСИ «Артист музыкального театра» представят зрителям сцены из известных мюзиклов
на языке оригинала. Ведущие Сергей Белов и Анастасия Демьянец познакомят
зрителей с интересными фактами о мюзиклах, сцены из которых они увидят.
28 января в 17:00 в
Центре городской культуры пройдёт Sketch Battle (12+).
У участников будет два часа на создание собственного граффити на заданную тему.
28 января в 19:00 в
Органном концертном зале квартет
«Каравай» под управлением Олега Згогурина приглашает на концерт Let it be (6+)
– зрителей ждут оригинальные авторские обработки музыкальных тем The Beatles.
28 января в 19:00 во
Дворце культуры им. Солдатова будет показан спектакль «Варшавская мелодия» (12+). В главных ролях – Марина
Александрова и Антон Васильев.
28 января в 15:00 в
кинотеатре «Синема Парк Семья» и 31 января в кинотеатре «Синема 5» в рамках проекта TheatreHD зрители увидят
оперу-буфф Россини «Севильский цирюльник» (18+), поставленного в Московском
музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко в стилистике итальянского
неореализма.
29 января в 19:30 в
Пространстве «Дом» пройдёт вечер
французских песен Music
Cafe (16+). Исполнители – Мария Санникова и Вячеслав Разуваев.
29 января в 20:00 в
частной филармонии «Триумф» пройдёт
вокальный вечер в традициях немецкого романтизма LiederAbend (12+). Звезда
Зальцбургского фестиваля Альбина Шакирова (сопрано) исполнит произведения
Шуберта, Бетховена, Штрауса, Вольфа, Шумана, Бома, Грига.
30 января в 19:30 в
Пространстве «Дом» состоится перформанс
современного театра импровизации (18+). Зрителей ждёт Плейбэк-театр – это
оригинальная форма театральной импровизации, в которой зрители рассказывают о
реальных событиях своей жизни, а актёры тут же по ходу выступления, без
предварительного обсуждения и подготовки, разыгрывают эти истории на сцене.
30 января в 21:00 в
частной филармонии «Триумф» пройдёт
концерт из цикла Piano Gala (12+). Ольга Иванова (фортепиано) исполнит
программу «Рамо. Бах» – концерт, в котором музыка французского композитора
вступает в неожиданный диалог с музыкой немецкого классика. В программе
клавесинные сочинения Рамо, транскрипции его вокальных сочинений, часть из
которых выполнила сама Ольга Иванова; контрапунктом к ним выступают сочинения
Баха.
30 января в 23:59 в
Театре-Театре пройдёт ночная
экскурсия-концерт Альберта Макарова (18+).
31 января в 18:00 в
Пермской краевой библиотеке им. Горького пройдёт заседание клуба «Пермский краевед» (16+). Пермская писательница
Светлана Федотова расскажет о русском геологе первой половины XX века,
открывателе Верхнекамского месторождения калийных солей Павле Преображенском.
Максим Шардаков, историк и писатель из Очёра, выступит с сообщением,
посвящённом 120-летию Аркадия Гайдара.
31 января в 19:00 в
кинотеатре «Киномакс» в рамках
проекта TheatreHD зрители увидят запись концерта «Курентзис: Малер. Симфония №5»
(12+).
31 января в 19:00 в
Большом концертном зале Пермской краевой филармонии пройдёт первый симфонический концерт (6+) на обновлённой сцене. Выступит
Московский государственный академический симфонический оркестр. Солист – лауреат
международных конкурсов пианист Александр Ключко. Дирижёр – заслуженный артист
Республики Северная Осетия – Алания Тимур Зангиев. В программе – музыка
Бетховена.
31 января в 19:00 в
Пермском планетарии пройдёт
импровизационный джазовый вечер Fly me to the Moon (6+). Исполнители: Мария Савостина (вокал), Валерия Юнкинд
(саксофон), Максим Горбунов (контрабас), Роман Шестаков (гитара) и Максим
Аргудяев (ударные).
31 января в 19:30 в
Пространстве «Дом» в рамках Music Cafe (16+)
Марина Ивонина исполнит авторские песни, песни друзей и зарубежных
исполнителей.
31 января в 20:00 в
Евангелическо-лютеранской церкви Святой Марии пройдёт концерт из цикла Fiori Musicali (12+). Елена Привалова (орган,
Рига) исполнит произведения Бёма, Букстехуде, Баха, Вивальди и других композиторов.
1 февраля в 19:00 в
частной филармонии «Триумф» пройдёт
поэтический спектакль «Цветаева Шпаликов Хармс» (12+). Режиссер спектакля –
Елена Махова, актриса театра «Дочери СоСо» и звезда сериалов «Кибердеревня» и
«Беспринципные». Спектакль основан на поэзии Даниила Хармса, Марины Цветаевой и
Геннадия Шпаликова.
1 февраля в 19:30 в
Пространстве «Дом» в рамках Music Cafe (16+)
Алёна Иванова исполнит песни под гитару.
2 февраля в 19:00 в
Доме Мешкова пройдёт концерт
«Искусство ансамбля. Вечерний дивертисмент» (6+). В исполнении музыкантов
Пермского театра оперы и балета Евгения Синицына (контрабас) и Зои Каракуцы (альт)
прозвучит редко исполняемая дуэтная музыка Карла Диттерса фон Диттерсдорфа,
Вольфганга Амадея Моцарта и Людвига ван Бетховена.
2 февраля в 19:00 во
Дворце культуры им. Солдатова пройдёт
концерт группы «Пикник» «Будущее ждёт нас!» (6+).
До 14 февраля в
художественной галерее «Пермский период» работают две персональные выставки: «Лунная дорожка» Анатолия Иванова
(0+) и «Дом, который хранят ангелы» Натальи Кацпаржак (0+).
До 18 февраля в
Пермской Арт-резиденции работает
персональная выставка Ирины Пьянковой «Доколе» (0+).
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