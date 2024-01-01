Андрей Стрельцов Баскетболист из Перми вызван в состав сборной России Александр Платунов присоединится к национальной команде после «Матча Звёзд» Единой Лиги ВТБ Поделиться Твитнуть

Фото: Российская федерация баскетбола (РФБ) russiabasket.ru

Тренеры сборной страны по баскетболу объявили расширенный список игроков на февральский сбор национальной команды. Он пройдет в УТЦ «Новогорск» с 17 по 25 февраля. В итоговый состав вошли 24 игрока, из которых 20 определяться позже. Окончательный​ состав будет объявлен позже, но в него наверняка войдет капитан команды «Парма» Александр Платунов. Он проводит хороший сезон и находится среди лидеров по показателям в чемпионате.

В рамках сбора будет проведён товарищеский матч, подробная информация о дате и времени игры появится позже. Спортсмены и тренеры, которые примут участие в Матче Всех Звёзд Единой Лиги ВТБ 18 февраля, присоединятся к сбору после матча.

Отметим, что игроки пермской «Пармы» Александр Платунов и Би Джей Джонсон вошли в состав команды на Матча Звёзд 2024 Единой лиги ВТБ. Были определены первые шесть игроков по итогам проведенного голосования болельщиков.

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