Пермские врачи первыми в мире вживили искусственный желудочек сердца трёхлетней пациентке Поделиться Твитнуть

На фото с Василисой и ее мамой Татьяной (слева направо): заведующий детским кардиохирургическим отделением Роман Шехмаметьев, главный врач Вячеслав Белов, детский кардиолог Алексей Биянов

Министерство здравоохранения Пермского края

Пермские специалисты из федерального центра сердечно-сосудистой хирургии имени С.Г. Суханова провели уникальную операцию по вживлению искусственного желудочка сердца трёхлетней пациентке из Ярославской области. Эта операция стала первой в мировой практике для ребёнка такого маленького возраста.

Перед приездом в Пермь на лечение в августе, Василиса, так зовут девочку, уже перенесла несколько операций из-за врожденного порока сердца, но ее состояние постепенно ухудшалось, несмотря на усилия врачей. Клиника, где её наблюдали, сообщила, что больше не может, и медики посоветовали обратиться в пермский центр.

Пермские специалисты приняли решение имплантировать систему механической поддержки левого желудочка сердца, а именно устройство HeartMate 3 и успешно выполнили операцию.

После неё Василисе придётся носить небольшой чемоданчик с аккумуляторами, от которого отходит кабель, соединяющий помпу, установленную в сердце, с внешним контроллером. Когда девочке будет старше, этот чемоданчик можно будет заменить на специальный ранец, который она должна будет носить за спиной.

Специалисты центра говорят, что имплантация такого устройства детям с малыми физическими параметрами позволяет пересмотреть подход к отбору пациентов для оказания данного вида помощи. Имплантация устройства механической поддержки левого желудочка спасает жизни и является своего рода "мостом" для дальнейшей трансплантации. рассказали в минздраве.

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