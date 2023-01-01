Межвузовский кампус перезагрузит систему высшего образования в Пермском крае Подведены итоги стратегической сессии по формированию его целевой модели Поделиться Твитнуть

НИУ ВШЭ-Пермь

В Прикамье завершилась стратегическая сессия «Проектирование целевой модели современного межвузовского студенческого кампуса в г. Перми». Участники подвели итоги двухдневной работы, направленной на выполнение задач Кампуса в масштабах региона и страны в целом.

Принятые в результате мероприятия управленческие решения будут ориентированы на развитие молодёжной среды в крае. Межвузовский кампус «Будущее Пармы» станет механизмом для эффективной профориентации, образования и трудоустройства студентов.

Директор Пермского филиала НИУ ВШЭ Галина Володина отметила, что регион вкладывает большое количество ресурсов в развитие системы высшего образования. В Прикамье сегодня открываются профильные школы, лицеи при вузах, край оказывает поддержку учреждениям в приобретении учебного и научного оборудования, студентам предоставляются региональные стипендии.

«В своё время, благодаря работе правительства Пермского края, существенно вырос и достиг высоких показателей средний балл ЕГЭ выпускников образовательных учреждений среднего звена. И сегодня регион ресурсно поддерживает все инициативы вузов, но для дальнейшего развития системы высшего образования нам нужны новые подходы», — сообщила Галина Володина.

По мнению экспертов, наступил подходящий момент для перезагрузки взаимодействия вузов и органов власти. Кооперация, системное сотрудничество в рамках Кампуса и создание единого образовательного бренда Пермского края помогут системе высшего образования в полной мере использовать человеческий капитал региона.

Взаимодействие всех сторон позволит организовать глобальную кампанию по выходу на новые рынки для продвижения пермской академической и научной школ. Для этого планируется запустить единый региональный портал о высшем образовании. На его платформе в доступном и удобном формате появится информация об образовательных и научных направлениях всех пермских вузов.

Отдельное внимание при создании целевой модели Кампуса было уделено повсеместной ситуации во всех регионах: когда талантливые выпускники уезжают в столичные города, чтобы там получить высшее образование и построить карьеру. Для решения этого вопроса будет создан Единый учебный офис Кампуса. Он поможет в профессиональном самоопределении абитуриентов на основе отраслевых кластеров по пяти направлениям межвузовского взаимодействия. При этом на всех этапах обучения совместно с индустриальными партнёрами будет осуществляться система трудоустройства.

«Формат стратегических сессий зарекомендовал свою эффективность. Благодаря совместной работе мы смогли высветить сильные стороны и ограничения целевой модели кампуса. Кроме того, это непростая задача — усадить за одним столом представителей всех вузов-бенефициаров. Но сегодня мы видим переход вузов от конкуренции к кооперации для достижения общих целей», — подчеркнул заместитель председателя правительства Пермского края Дмитрий Самойлов.

Подводя итоги мероприятия, он добавил, что региональное правительство примет необходимые управленческие решения и окажет всю необходимую поддержку вузам. Работу в формате стратегических сессий планируется продолжить на регулярной основе.

В работе стратегической сессии 15 и 16 декабря приняли участие 96 человек. В их число вошли профильные вице-премьеры правительства Пермского края, министры, представители восьми вузов-бенефициаров кампуса «Будущее Пармы», индустриальных партнёров и компании-концессионера. В пленарной сессии, в формате видеоконференцсвязи, приняла участие и директор департамента сопровождения национальных проектов и организации проектной деятельности Минобрнауки России Наталья Гвоздева.

Напомним, Пермский край стал первым регионом второй волны отбора, который заключил концессионное соглашение на строительство кампуса мирового уровня. Его создание является частью одного из прорывных проектов «Камская долина — экосистема будущего». Планируемый объём инвестиций составит 28,6 млрд руб., в том числе капитальный грант из средств федерального и краевого бюджетов — 19,7 млрд руб.

Кампус расположится в правобережной части города на территории более 20 га. Общая площадь объектов строительства составит 160 тыс. кв. метров. Здесь разместятся жилые кварталы с гостиничным комплексом для студентов и преподавателей на 5 тыс. мест, учебно-лабораторный корпус, конгресс-центр и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. К строительству планируется приступить в 2024 году.

Программа формирования сети университетских кампусов мирового уровня реализуется Министерством науки и высшего образования РФ по поручению президента РФ в рамках национального проекта «Наука и университеты». Сегодня в стране возводят 17 кампусов. Это позволит создать более 60 тыс. мест для проживания студентов и инфраструктуру для подготовки кадров по приоритетным для регионов направлениям, увеличит долю обучающихся, систематически занимающихся наукой, а также окажет положительный эффект на привлечение молодёжи в сферу науки. К 2030 году в стране будет создана сеть из 25 современных университетских кампусов.





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