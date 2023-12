В Перми выступил джазовый пианист Денис Сон Мини-концерт музыканта состоялся в ТРЦ «iMall Эспланада» Поделиться Твитнуть

Фото: страница Дениса Сона в соцсети «ВКонтакте»

В пермском ТРЦ «iMall Эспланада» в субботу, 16 декабря, состоялся мини-концерт живой музыки. Джазовый пианист Денис Сон сыграл на установленном в холле торгового центра фортепиано несколько композиций для посетителей ТРЦ.

В репертуаре были мелодия популярной джазовой песни Hit the Road Jack, рождественские хиты Let It Snow Фрэнка Синатры и It’s The Most Wonderful Time Of The Year Энди Уильямса, а также музыкальная тема из серии фильмов о Гарри Поттере композитора Джаррода Раднича и дорожка к песне Skyfall британской певицы Адель.

По данным «Нового компаньона», выступление Дениса Сона в «iMall Эспланада» могло быть организовано федеральным девелопером «Железно», который в этот день провёл похожие мероприятия ещё в нескольких городах.

