В ТРК «Колизей Атриум» пройдёт бесплатное тестирование на ВИЧ-инфекцию Акция приурочена к Международному дню борьбы со СПИДом Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

С 27 ноября по 3 декабря 2023 года в Российской Федерации проходит информационная кампания в поддержку Всемирного дня борьбы со СПИДом (отмечается 1 декабря) и информирования о венерических заболеваниях. В минздраве Прикамья напоминают, ВИЧ-инфекция — это серьёзное заболевание, вызванное вирусом иммунодефицита человека. Оно негативно влияет на иммунную систему организма и повышает риск развития других заболеваний и инфекций.

СПИД является конечной стадией ВИЧ-инфекции, когда иммунная система полностью истощается и теряет способность сопротивляться инфекциям. Это приводит к повышенному риску развития оппортунистических инфекций и злокачественных новообразований.

Важно отметить, что хотя лекарство, способное полностью излечить ВИЧ-инфекцию, пока не найдено, каждый год появляются всё более эффективные препараты антиретровирусной терапии. Благодаря доступу к таким средствам профилактики, диагностики, лечения и ухода, можно контролировать заболевание и сохранить здоровье пациентов на долгие годы, отодвигая развитие СПИДа на много лет.

ВИЧ-инфекция передаётся только тремя путями: половым, через кровь и от матери к ребёнку. Чтобы предотвратить инфицирование, необходимо использовать презервативы, вести здоровый образ жизни и избегать контакта с заражённой кровью или инструментами. Также важно отметить, что своевременное обследование и начало лечения играют важную роль в контроле заболевания и предотвращении его распространения.

Статистика ВИЧ-инфекции по всему миру вызывает серьёзное беспокойство. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, к 2023 году число людей, живущих с ВИЧ, достигло 38 миллионов. Несмотря на все усилия, число новых заражений остаётся высоким. В 2023 году было зарегистрировано около 1,7 млн новых случаев заражения.

В Российской Федерации на данный момент количество зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции составляет более 1,6 млн. В Пермском крае за все годы регистрации было выявлено более 47 тыс. ВИЧ-инфицированных, из них 15 тыс. ВИЧ-инфицированных жителей Прикамья уже умерли, и в настоящее время 32 тыс. живут с ВИЧ. С 2018 года в Пермском крае регистрируется снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Тем не менее обстановка остаётся напряжённой. Лидерами по доле ВИЧ-инфицированного населения являются Краснокамский, Березниковский и Лысьвенский городские округа. ВИЧ-инфекция в Пермском крае распространяется преимущественно половым путём (82% всех инфицированных в 2023 году). В 15% случаев заражение произошло парентеральным путём (через кровь).

Врачи подчёркивают: чтобы воспрепятствовать распространению заболевания, каждому важно знать свой ВИЧ-статус и в случае обнаружения вируса начать лечение, чтобы избежать смертельных последствий. Оперативное вмешательство и лечение позволяют ВИЧ-инфицированным прожить долгие годы и иметь здоровых детей.

Обследование на ВИЧ для граждан Российской Федерации в нашей стране проводится бесплатно, добровольно, с обязательным консультированием в поликлинике по месту жительства, а также в Центрах профилактики и борьбы со СПИД.

1 декабря 2023 года с 12.00 до 17.00 в ТРК «Колизей Атриум» (Пермь, ул. Ленина, 60) будет проводиться бесплатное и анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Аналогичные мероприятия пройдут в медицинских организациях всех административных территорий Пермского края.

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