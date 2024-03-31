Новоселье в 2024 году! Последние квартиры в ЖК «Талисман» от PAN City Group Поделиться Твитнуть

Давно задумываетесь о покупке новой квартиры? У вас есть возможность приобрести комфортное жилье в самом сердце Мотовилихинского района. Новоселье в ЖК «Талисман»1 состоится уже в следующем году — девелопер PAN City Group2 сдаст дом в 3 квартале 2024 года3.

В продаже осталось меньше 25 квартир. Рассказываем, какие планировки пользуются наибольшей популярностью и остались в единственном экземпляре!

Квартира-студия площадью 32,5м2. Для молодых и активных людей, которые ценят эргономичность и функциональность пространства. Хит продаж благодаря своей идеальной планировке с возможностью легкой ее трансформации в полноценную однокомнатную квартиру.

Однокомнатная квартира площадью 36,3м2. Ниша под гардероб в прихожей, просторная кухня-столовая, большая комната и шикарный балкон, который может превратиться в уютную зону отдыха или полноценное рабочее место — продуман каждый сантиметр этой планировки. Прекрасный вариант для молодой пары.

Двухкомнатная квартира формата «евро» площадью 41,7м2, просторная и стильная. Здесь вы можете реализовать давнюю мечту — обустроить настоящую гардеробную комнату.

В двухкомнатной квартире формата «евро» площадью 50,9м2 помимо большой кухни спроектирована просторная комната, где можно комфортно разместить не только спальное место, но и рабочую зону, столик для макияжа или уголок для новорожденного.

Классическая двухкомнатная квартира площадью 50,7м2. Идеальный вариант для семей с детьми или тех, кому нужно больше места для работы и творчества — во второй комнате можно обустроить домашний офис или детскую комнату.

Трехкомнатная квартира площадью 74,1м2 с большой кухней, роскошной лоджией и двумя санузлами. Три изолированные спальни обеспечат комфортный отдых для каждого члена большой семьи, а просторная кухня-столовая станет местом для дружных посиделок.

Одна из этих квартир может стать вашим уютным гнездышком. Успейте забронировать понравившуюся планировку — свободных квартир становится меньше с каждым днем!

Мы продумали для Вас достаточно гибкие и удобные формы оплаты: рассрочку без переплат4, возможность бронирования новой квартиры при условии заключения договора на реализацию вашего вторичного жилья, а при единовременной оплате мы готовы предложить вам приятный дисконт от базовой стоимости квартиры. Скидка распространяется и на покупку квартиры в ипотеку. Также вы можете использовать средства государственных субсидий в качестве первоначального взноса или для погашения ипотеки.

ЖК «Талисман» — современный дом в самом сердце Мотовилихинского района в 3 минутах ходьбы до УДС «Молот». Рядом — детские сады и школы, больницы и салоны красоты, магазины, аптеки, остановки общественного транспорта, парки и скверы. Дом для счастливой жизни, обеспечивающий комфорт и безопасность: продуманная приватная территория, стильные холлы с высокими потолками, современная всесезонная детская площадка и зона отдыха, кладовые и колясочные, подземный паркинг.

Успейте забронировать и приобрести квартиру, персональный менеджер отдела продаж компании PAN City Group бесплатно поможет подобрать банк в зависимости от особенностей и пожеланий покупателя и направить заявку на одобрение ипотечного кредита.

Познакомиться с ЖК «Талисман» во всех деталях, посмотреть планировки и цены можно на сайте, или обратившись за консультацией к специалистам отдела продаж по телефону 207-17-07. Оставить заявку на бронь квартиры можно онлайн или через Приложение PAN в App Store и Play Market.

1 ЖК «Талисман» — многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Ким, 45. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства ЖК «Талисман» — многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Ким, 45. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/ , а также на сайте https://talisman-dom.ru/

2 PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».

3 Согласно проектной декларации планируемый срок получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию — 3 квартал 2024 года.

4 Рассрочку предоставляет застройщик ООО СЗ «СИТИ Проект». Первоначальный взнос не менее 50% от базовой цены квартиры с внесением не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты регистрации договора долевого участия. Промежуточные ежемесячные платежи составляют не менее 30 000 руб. — в течение всего периода рассрочки, оставшаяся сумма — в последний день рассрочки платежа (не позднее 31.03.2024). В течение всего периода рассрочки индексация не начисляется. Подробности в отделе продаж по тел. (342) 207-17-07.

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