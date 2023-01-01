Из-за обмеления Камы в районе Перми вновь стал виден «остров мёртвых» Поделиться Твитнуть

В Перми из-за аномально низкого уровня воды в Каме в районе «Мотовилихинских заводов» на середине реки обнажилась суша. Об этом сообщает ТК «Вести-Пермь».

Ранее на этом месте на Каме располагался песчаный остров, который был виден на старых фотографиях города. В XIX и в начале XX века пермяки часто приплывали сюда для отдыха и купания.

В начале XX века остров стали называть «островом мёртвых». Говорили, что здесь, в 1918-1919 годах, чекисты расстреливали противников советской власти. Несмотря на это, некоторые историки утверждают, что расстрелы проходили на другом острове - он находился дальше, напротив устья реки Гайвы.

Остров, который теперь показался на поверхности, исчез под водой в 1950-х годах, когда началось строительство ГЭС на реке Каме. Также исчезновению острова способствовали земляные работы, проводимые на нём для добычи песка.

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