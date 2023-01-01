Энергетики «Т Плюс» напоминают об ответственности управдомов за качество услуг теплоснабжения

Поделиться
коммунальное тепло

  Константин Долгановский

Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» обращают внимание жителей, что исполнителями услуг отопления и горячего водоснабжения в многоквартирных домах являются жилищные организации — УК и ТСЖ. Обогрев жилых помещений с нормативным качеством и стабильную подачу горячей воды обеспечивают именно управдомы.

При отсутствии отопления или горячей воды в доме жителям, в первую очередь, необходимо запросить информацию в своей управляющей организации.

В свою очередь, теплоэнергетики несут ответственность за теплоподачу только до ввода в здание. В случае отказов работы стояков, порывов батарей, наличия отопление в одной комнате и отсутствии в другой — нужно обращаться к управдому.

«Высокое качество услуг теплоснабжения для жителей в отопительном сезоне напрямую зависит от приема и распределения теплоносителя внутри зданий. Свою задачу — подать тепло на магистральных и распределительных трубопроводах — Пермские тепловые сети выполняют. Чтобы равномерно грели батареи и из кранов текла горячая вода, управдомы должны следить за работой внутридомовых коммуникаций», — отмечает технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

Информацию о работе тепловых сетей и центральных тепловых пунктов можно уточнить в Тепловой справочной службе по телефону (342) 259-39-98. Также ПАО «Т Плюс» запустило онлайн-сервис «Тепловая справочная служба» (ТСС), с помощью которого можно узнать причину и сроки отсутствия горячей воды летом и тепла зимой. Клиентам потребуется выбрать свой регион и ввести адрес дома в поисковую строку. 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.

Поделиться