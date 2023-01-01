Смертность от инфаркта миокарда в Пермском крае снизилась на 7,6% Поделиться Твитнуть

Смертность от инфаркта миокарда в Пермском крае уменьшилась на 7,6% по сравнению с прошлым годом. Об этом главный внештатный специалист-кардиолог министерства здравоохранения Пермского края Григорий Спасенков заявил на конференции, посвящённой предоставлению медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в рамках медико-фармацевтической выставки-форума «Медфарм-2023». Об этом сообщили в минздраве региона.

В начале форума «МедФарм-2023» состоялась сессия, на которой обсуждались вопросы лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. На неё были приглашены кардиологи, терапевты, кардиохирурги, сердечно-сосудистые хирурги и анестезиологи-реаниматологи. Ведущие специалисты регионального ведомства представили доклады по основным направлениям специализированной медицинской помощи.

Главврач пермского кардиодиспансера Кирилл Прохоров отметил, что, являясь экспертным центром Пермского края, команда специалистов учреждения разрабатывает и улучшает меры снижения смертности в регионе, проверяет медицинскую документацию, проводит лекции и готовит рекомендации для врачей. Это привело к достижению самых низких показателей смертности от инфаркта миокарда за последние годы, что является результатом коллективной работы.

Главный внештатный кардиолог минздрава Прикамья Григорий Спасенков также отметил достижения в системе оказания помощи пациентам с кардиологическими заболеваниями, отметив значимые изменения. Он говорил о совершенствовании маршрутизации пациентов с инфарктом миокарда, о внедрении новых методов диагностики, которые уже используются в региональных сосудистых центрах. Кроме того, он отметил улучшение обслуживания пациентов с хронической сердечной недостаточностью, в том числе в назначении оптимальной медикаментозной терапии.

«На сессию мы пригласили всех заинтересованных специалистов амбулаторного и стационарного звеньев, чтобы рассказать о всех аспектах оказания помощи пациентам с болезнями системы кровообращения. Именно поэтому спикерами стали главные специалисты, подготовившие сообщения, основанные на анализе текущей ситуации, рекомендациях на будущее, а также имеющие практическую направленность. Нам было важно донести до коллег полноценную и актуальную информацию обо всех аспектах оказания медицинской помощи по кардиологическому и терапевтическому профилям жителям региона, включая объёмы, маршрутизацию, новые лечебно-диагностические возможности учреждений 3-го уровня, а также требования клинических рекомендаций», — сообщил Григорий Спасенков.

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