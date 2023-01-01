С начала года в Прикамье выявлено 8 тысяч случаев кибермошенничества Нанесённый гражданам ущерб составил более 1,5 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

За 9 месяцев 2023 года на территории Пермского края зарегистрировано 8 тысяч мошенничеств, которые были совершены преступниками с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Нанесённый гражданам ущерб превысил 1,5 млрд руб. Такие данные ГУ МВД по региону приводят в отделении Пермь Банка России.

В Пермском крае чаще остальных финансовому мошенничеству подвержены работающие мужчины от 25 до 44 лет со средним уровнем дохода и средним образованием, проживающие в городе. Среднестатистический портрет гражданина, наиболее уязвимого для обмана злоумышленниками, был составлен ЦБ в 2022 году на основе опроса клиентов банков, в котором регулятор предлагал оценить безопасность предоставляемых услуг.

Такой же опрос на сайте Банка России проводится и сейчас (до 30 ноября включительно). Участники смогут оценить, насколько подробно и обстоятельно банки информируют клиентов о рисках мошенничества. Кроме этого респонденты могут поделиться информацией о том, сталкивались ли они с мошенническими действиями, произошло ли хищение денег или при разговоре с мошенником они следовали правилам безопасности, которые помогли предотвратить преступление. Результаты анкетирования будут учтены Банком России при разработке мер регулирования в сфере информационной безопасности поднадзорных организаций и в работе по повышению уровня финансовой киберграмотности.

В целом по стране объём мошеннических операций, совершенных без согласия клиентов банков, в 2022 году увеличился на 4,3% и составил 14,2 трлн руб. (13,6 трлн руб. — годом ранее). За первое полугодие 2023 года банкам удалось предотвратить более 9 млн попыток кибермошенников совершить хищение средств со счетов граждан — клиентов банков на сумму, превышающую 1,6 трлн руб.

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