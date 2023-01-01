В Прикамье стартовал приём документов на субсидирование работ по вовлечению земель в сельхозоборот Поделиться Твитнуть

фото предоставлено краевым минагро

ГКУ «Центр развития агробизнеса», подведомственное Министерству агропромышленного комплекса Пермского края, с 1 ноября начало принимать документы на возмещение затрат по культуртехническим мероприятиям на сельхозземлях, вовлекаемых в оборот.

Как пояснили в краевом минагро, агропредприятия могут возместить часть расходов на расчистку земель, землевание, пескование, глинование, рыхление и другие работы, а также затраты на горюче-смазочные материалы, запчасти к сельхозтехнике или приобретение гербицидов. Воспользоваться господдержкой могут сельхозпроизводители, зарегистрированные на территории Прикамья и не имеющие просроченных налоговых задолженностей.

По данным министерства, в 2023 году расчистку земель сельхозназначения для вовлечения в хозяйственный оборот провели 20 агропредприятий из Кунгурского, Чернушинского, Сивинского, Октябрьского округов и других муниципалитетов региона. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что в вопросах поддержки аграриев значимую роль играют и краевые власти, и администрации округов. «Минагро совместно с главами муниципалитетов надо оказывать аграриям и сельхозпроизводителям всю необходимую помощь», — акцентировал губернатор.

Стоит отметить, что с этого года культуртехнические мероприятия проводятся на основании проекта мелиорации, в котором будут зафиксированы обоснованная сметная стоимость, объёмы требуемых затрат, виды работ в соответствии с утверждённым перечнем. Разработать такой проект агропредприятие может самостоятельно или с привлечением профессиональных организаций. Далее, согласно приказу Минсельхоза РФ от 15 мая 2019 года № 255 «Об утверждении порядка разработки, согласования и утверждения проектов мелиорации земель», готовый проект необходимо согласовать с ФГБУ «Управление «Башмелиоводхоз»».

Министр агропромышленного комплекса Пермского края Павел Носков напомнил, что господдержка мероприятий, направленных на вовлечение участков в сельхозоборот, реализуется в регионе с 2019 года. Цель субсидирования — создание дополнительных стимулирующих условий для вовлечения земель в оборот и предотвращение зарастания земельных участков. Ежегодно на это направление из бюджета Прикамья выделяется порядка 20 млн руб. За последние пять лет введено в сельскохозяйственный оборот и просубсидировано порядка 18 тыс. га.

Приём документов, необходимых для получения субсидии, осуществляется с 1 по 10 ноября 2023 года в формате «единого окна» в ГКУ ПК «Центр развития агробизнеса» по адресу: г. Пермь, ул. Ленина д. 22а, 3 этаж, каб. № 5 (единое окно). Тел.: +7 (342) 258-19-02 — консультационный отдел, е-mail: info@cra.permkrai.ru.

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