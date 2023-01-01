В этом году в Добрянской районной больнице начали работать сразу 13 новых специалистов Поделиться Твитнуть

В Добрянской центральной районной больнице (ЦРБ) поделились опытом приглашения молодых и опытных врачей, фельдшеров. Как рассказали в министерстве здравоохранения Пермского края, с начала года штат врачей в больнице пополнился сразу 13 новыми специалистами. Реализация кадровой политики строится на комплексном использовании возможностей региональных программ подготовки и закрепления специалистов.

По словам главного врача больницы Андрея Пьянникова, важно привлекать в территорию не только уже действующих врачей, но и строить долгосрочные планы по подготовке молодых специалистов по необходимым направлениям. «Прежде всего речь идёт о целевом обучении врачей в ПГМУ по специальностям терапия и педиатрия, а также о направлении на целевое получение специализации ординаторами, которые по окончании учёбы займут место врачей, запланировавших выход на пенсию. В этом году с сентября начали работу по окончании специалитета участковый педиатр, после ординатуры — хирург, который уже оперирует в стационаре, а также офтальмолог в поликлинике, которого мы ждали долгих четыре года», — отметил главный врач.

Параллельно кадровая служба Добрянской больницы активно использует возможности региональной и федеральной программ «Медицинские кадры Прикамья» и «Земский доктор/Земский фельдшер». Благодаря финансовой поддержке, удалось привлечь на работу в Добрянскую ЦРБ врача-травматолога, педиатра, невролога из Перми, из Челябинской области приехала семейная пара врачей — травматолог-ортопед и невролог, а также участковый педиатр по окончании медицинского вуза в Санкт-Петербурге, акушер-гинеколог из ХМАО Югры и три фельдшера. Один фельдшер уже ведёт приём в кабинете неотложной помощи детям, двое других специалистов теперь занимаются организацией медицинской помощи в образовательных организациях Добрянки, включая три школы и детский сад. Все трудоустроившиеся сотрудники получили соответствующие программные выплаты до 3 млн руб.

«Это действующие специалисты, имеющие опыт и соответствующую квалификацию. Участие в кадровых программах для нас является мощной поддержкой, которая вкупе с конкурентоспособными условиями работы в больнице позволяет привлекать новых специалистов даже из других регионов страны. Отмечу, что только по программе «Медицинские кадры Прикамья» в этом году Добрянская больница на предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам заявила 20 млн руб. — это самый большой объём денежных средств среди больниц региона», — отметил Андрей Пьянников.

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