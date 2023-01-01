Водители автобусов в Пермском крае начали выходить в рейсы с электронными путевыми листами Эксперимент проводится в пяти регионах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Автобусы ПКГУП «Автовокзал» начали выходить в рейсы, используя электронные путевые листы (ЭПЛ). Пермский край вошёл в пятёрку пилотных регионов, где проводится тестирование новой системы. Кроме Прикамья, в эксперименте участвуют Республика Мордовия, Республика Башкортостан, Московская и Ульяновская области.

Как отмечают в региональном минтрансе, путевой лист является одним из ключевых транспортных документов, необходимых водителям грузовиков, такси и общественного транспорта для выхода на рейс. Перевод этого документа в электронный формат помогает оптимизировать бизнес-процессы и делает их более прозрачными как внутри компании, так и при взаимодействии с контрольными органами. Кроме того, отказ от бумажных документов приведёт к снижению негативного влияния на окружающую среду.

Министр информационного развития и связи Пермского края Пётр Шиловских подчеркнул, что путевой лист в электронном виде способствует повышению безопасности на дорогах путём исключения человеческого фактора и верификации данных. Основная цель — упростить и ускорить процессы оформления и проверки документов. Электронный путевой лист содержит информацию о медосмотре водителя, маршруте и техническом состоянии автобуса. Теперь водителям не придётся заполнять бумажные путевые листы, что позволит им быстрее выйти на маршрут. В перспективе цифровизация транспортных документов затронет все сферы перевозок, уверен министр.

Во время тестирования водители получают путевые листы через специальное приложение, после чего они загружаются в государственную информационную систему. К ней имеют доступ минтранс, минцифра, МВД, Ространснадзор и Федеральная налоговая служба.

Для перехода на электронные путевые листы необходимо заключить соглашения с оператором государственной системы, а также с медицинскими и техническими организациями. Кроме того, необходимо назначить ответственное лицо за проведение технического осмотра, выдать приказы о назначении уполномоченных на оформление и подписание электронных путевых листов, а также внедрить программное решение для передачи данных в систему.

По словам главы регионального минтранса Сергея Вешнякова, электронный путевой лист полностью заменяет традиционные бумажные документы, используемые для грузовых и пассажирских перевозок. Цифровизация является важным шагом для пассажирского транспорта, так как она исключает человеческий фактор и обеспечивает большую прозрачность в отрасли, отметил министр транспорта Пермского края.

Стоит отметить, что электронный путевой лист является одним из шести документов, которые можно оформить через государственную систему электронных перевозочных документов. В настоящее время работа с данной системой и оформление электронных документов проводится добровольно для участников перевозочного процесса, осуществляющих перевозки на автотранспорте — самом массовом виде транспорта. Компании, переходящие на электронные документы, получают конкурентное преимущество, так как могут заранее настроить свои бизнес-процессы. Развитие системы направлено как на расширение перевозок другими видами транспорта, так и на развитие международных перевозок.

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