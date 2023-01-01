Максим Артамонов Учёные ПНИПУ: таяние льдов Арктики может оставить без дома миллионы людей В Пермском политехе рассказали о причинах и последствиях таяния морских льдов Поделиться Твитнуть

Во Всемирный день моря, который отмечается ежегодно 28 сентября, сотрудники ПГНИУ рассказали об опасности исчезновения льдов Арктики, причинах и последствиях этого явления для мира. Исследованиями деятелей науки поделились в пресс-службе вуза.

По данным учёных, за последние десятилетия таяние льдов в Арктике вызывает всё больше вопросов, поскольку с каждым годом этот процесс происходит всё быстрее и быстрее. При этом проблема таяния морских льдов остаётся актуальной не только для России, но и для всего мира.

«Все исследователи согласны в одном: Арктика теплеет, и этот процесс достаточно активный. Таяние льдов происходит из-за изменения атмосферной циркуляции и притока тепла из более южных широт. На это указывают результаты спутникового мониторинга площади морских льдов, анализ температуры поверхностных вод океана и данные температуры приземного слоя воздуха, — рассказал сотрудник ПНИПУ, эксперт в области океанологии, член Российского географического общества Максим Симакин.

Учёный пояснил, что наибольшее таяние льдов происходит летом и осенью, а именно в сентябре. Изменение площади морских льдов связано с влиянием атмосферной циркуляции в районе Баренцева моря. Сокращение площади ледников и выпадение жидких осадков в зимний период имеют сильные экологические и социально-экономические последствия.

Например, во время ледяного дождя в ноябре 2013 года на снегу образовалась ледяная корка, из-за которой олени не могли добраться до корма. Отсутствие корма и голод стали причиной падежа 61 тыс. оленей из общей численности в 275 тыс. Это крупнейшая потеря численности в истории Ямало-Ненецкого автономного округа, который расположен в Арктической зоне.

На изменение климатических условий влияют действия человека. Как рассказал доцент кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Александр Сурков, начиная с 1850 года и до наших дней, уровень выбросов парниковых газов непрерывно увеличивается. Такие газы создают плотный слой в приземной части атмосферы и задерживают излишнее солнечное инфракрасное тепло, которое должно излучаться в космос. Вследствие этого происходит повышение температуры. На сегодняшний день температура Земли уже поднялась на 1 градус. Существует мнение, что к 2100 году стоит ожидать рост среднегодовой температуры от 1,5 до 3 °С.

В первую очередь на количество выбросов парниковых газов влияет сжигание ископаемого топлива (нефть, газ и уголь). Во время этого процесса в окружающую среду выделяется большое количество углекислого газа. Сейчас, когда население Земли насчитывает 8 млрд человек, количество таких выбросов растёт ещё быстрее.

«Существует вероятность полного исчезновения морского льда в Баренцевом и Карском морях. Если это случится, то уровень моря значительно повысится. Также есть риск затопления прибрежных зон, в результате чего без дома могут остаться десятки миллионов человек», — рассказал Максим Симакин.

Чтобы снизить своё воздействие на климат, человечество должно сократить сжигание ископаемого топлива и больше внедрять энергоэффективные технологии. Кроме того, уменьшить углеводородный след поможет отказ от транспорта с двигателями внутреннего сгорания и в пользу электромобилей.

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