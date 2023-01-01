Представители бизнеса могут получить господдержку на строительство газозаправочных станций Также субсидируется установка газобалонного оборудования в автомобиль для жителей Прикамья Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Пермский край участвует в программе «Развитие рынка газомоторного топлива». В рамках этой программы из федерального бюджета предоставляются субсидии на возмещение затрат по строительству газозаправочных станций, а также компенсируется часть затрат на переоборудование автомобильной техники для использования газомоторного топлива.

При участии руководства региона Пермский край стал одним из 20 субъектов РФ, который с 2020 года принимает участие в программе в качестве пилотного региона. Сейчас программа расширена почти на все субъекты РФ. Субсидии предоставляются в рамках государственной программы Пермского края «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением краевого правительства.

Для того чтобы владельцу любого транспортного средства переоборудовать по льготной стоимости автомобиль для использования природного газа (метана) в качестве моторного топлива, достаточно обратиться в один из сервисных центров, который получил право предоставлять данные услуги в рамках программы. На сегодняшний день на территории Пермского края действует три таких центра: два на ул. Усольской и один на ул. Баумана — все они расположены в Перми.

После этого газобалонное оборудование будет установлено с учётом субсидии, которая составляет не менее 2/3 стоимости оборудования. Отметим, отбор организаций, выполняющих работы по переоборудованию транспортных средств, производится ежемесячно.

Также с этого года была достигнута договорённость с ООО «Газпром газомоторное топливо» о дополнительных льготах при установке газомоторного оборудования на автомобиль. Ознакомиться с подробной информацией о сервисных центрах и льготной программе переоборудования от «Газпром газомоторное топливо» можно на официальном сайте Министерства транспорта Пермского края в разделе «Газомоторное топливо».

Как пояснили в министерстве транспорта Пермского края, третий год подряд регион выполняет показатели программы на 100%.

«С начала действия программы переоборудовано для использования экологичного природного газа метана в качестве топлива свыше 5 тыс. транспортных средств. Помимо этого основу автобусного парка на пригородных и междугородних маршрутах, по условиям новых контрактов, составляют именно машины на газовом топливе. Всё это позволяет нам подняться на пятое место в рейтинге регионов, которые развивают газомоторное топливо», — отметил специалист министерства транспорта Пермского края.

Помимо субсидирования переоборудования транспортных средств, в рамках программы поддерживается и развитие газозаправочной инфраструктуры, в том числе на основе криогенных автозаправочных станций — на строительство таких объектов выделяется субсидия в размере примерно 1/3 от стоимости работ. За последние три года на территории Пермского края были построены 18 новых АГНКС.

Новые заправки появились на территории Перми, Березников, Чайковского, Чусового, Кунгура, Верещагино и других населённых пунктов по всему региону. В планах на 2023 год построить ещё три заправочные станции в Перми, Добрянке и Кудымкаре: на сегодняшний день все они уже находятся на этапе строительства, при этом первые две показывают высокую степень готовности.

Отметим, природный газ является наиболее привлекательной альтернативой нефтяным видам топлива в силу своих экономических, экологических и технологических преимуществ. Основными преимуществами использования природного газа в качестве моторного топлива являются низкая цена, соответствие высокому экологическому стандарту Евро-5, высокая степень безопасности использования, в соответствии с классификацией МЧС, природный газ относится к IV классу горючих веществ, а также отсутствие возможности заправки смесью некачественного топлива.

Развитие отрасли газомоторного топлива является государственной задачей и реализуется по поручению президента России Владимира Путина.

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