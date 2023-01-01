Алёна Бронникова В Прикамье «Точки роста» открылись на базе 14 сельских школ Всего в регионе на данный момент работают 63 подобных центра образования Поделиться Твитнуть

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К началу учебного года в Пермском крае открылись новые образовательные центры «Точка роста» — площадки творчества, изобретательства и сотрудничества. Они начали работу 6 сентября в 14 сёлах и малых городах региона, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Дополнительные компетенции и навыки смогут получать более 9,4 тыс. учеников в посёлках Уральский (Нытвенский округ), Углеуральский (Губахинский округ), Оверята и Майский (Краснокамский округ), Кукуштан, Сылва и Юго-Камский (Пермский округ), в Суксуне, в сёлах Большие кусты (Куединский округ), Ленск (Кунгурский округ), Ашап (Ординский округ), Острожка (Оханский округ), Буб (Сивинский округ) и Родники (Соликамский округ). Как рассказала министр образования Пермского края Раиса Кассина, в школах обновлены образовательные пространства с зонированием, приобретены компьютеры, оборудование для изучения основ робототехники, механики, мехатроники и цифровые лаборатории по физике, химии и биологии.

«Подобные образовательные пространства обеспечивают внедрение новых технологий и методов обучения по основным и дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технологической направленностей. Это позволяет школьникам перейти на следующий уровень освоения предметов», — отметили в правительстве.

По словам губернатора Дмитрия Махонина, в рамках нацпроекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным, в Прикамье создана целая система дополнительного образования, в том числе и «Точки роста». Благодаря этому дети из разных округов имеют равные возможности развития своих навыков. Проект реализуется за счёт расширения сети технопарков «Кванториум» и центров цифрового развития «IT-куб».

Сейчас в Пермском крае действуют 63 центра образования «Точка роста» с охватом более 41 тыс. учащихся. В следующем учебном году планируется создать ещё 72 объекта.





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