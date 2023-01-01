В Пермском крае запускаются маршруты научно-популярного туризма Поделиться Твитнуть

В рамках Десятилетия науки и технологий Пермский край присоединился к реализации всероссийской инициативы «Научно-популярный туризм».

В министерстве образования и науки Пермского края рассказали, что в регионе разработано четыре маршрута, посвященных истории и геологии. В министерстве пояснили, что новые маршруты научно-популярного туризма позволят путешественникам узнать самые интересные геологические тайны и увидеть новейшие инновационные разработки пермских ученых.

Губернатор Дмитрий Махонин отметил, что новые маршруты в рамках промышленного и научно-популярного туризма — хорошая возможность глубже погрузиться в прошлое, настоящее и будущее нашего региона.

Благодаря инициативе «Научно-популярный туризм» теперь можно отправиться в Кунгурскую пещеру, чтобы разобраться в тонкостях возникновения сталагмитов и сталактитов. Пермский политехнический музей позволит увидеть фрагмент челябинского метеорита, а еще бивень, зубы и позвонки настоящего мамонта.

Также на другом маршруте туристов ждет экспозиция Музея пермских древностей классического университета города. Гостям покажут отпечатки растений и огромных насекомых, обитавших 267 миллионов лет назад.

Кроме того, туристы могут посетить Центр практических умений и навыков Пермского государственного медицинского университета. Здесь исследователи учат роботов помогать врачам выполнять сложные операции.

Туристы смогут посетить и лаборатории Пермского научно-образовательного центра мирового уровня «Рациональное недропользование» (НОЦ), которые раньше были закрыты для посетителей.

Всего в стране действуют 35 маршрутов по научным и технологическим объектам. К 2025 году их число должно вырасти до 40.

Отметим, что президент России Владимир Путин объявил о проведении с 2022 по 2031 год Десятилетия науки и технологий.

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