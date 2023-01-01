В Перми откроют центр развития технологий беспилотных авиационных систем Поделиться Твитнуть

В Перми приступили к обсуждению актуальных практик по созданию, развитию и продвижению проектов в сфере беспилотных авиационных систем (БАС), а также предложений от компаний-лидеров в производстве систем навигации. В дискуссиях проектно-образовательного интенсива «Остров 2023» принимают участие чиновники, представители компаний и команд страны, проектных офисов НТИ. Интенсив начал работу в ПГНИУ и собрал специалистов из более 30 субъектов РФ. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

На открытии выступил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. По его словам, сейчас в регионе создана большая кооперация компаний по производству и разработке систем навигации, которая, в том числе, применима к БАС.

«Убежден, формат конструктивного взаимодействия в рамках «Острова» позволит наладить обмен информацией и познакомиться с лучшими практиками в сфере навигации, надёжнее выстроить кооперацию между всеми заинтересованными сторонами и наметить векторы развития», — сказал он.

В первый день интенсива состоялась пленарная сессия «Передовые практики в сфере навигации». Исполнительный директор АНО «Платформа НТИ» Андрей Силинг задал вектор встречи, отметив ключевые тенденции отрасли: особое внимание беспилотным авиационным системам, пересмотр приоритетов власти в данной сфере, мультимодальность.

«В течение пяти дней мы проработаем совместные проекты развития и инициативы нового нацпроекта, в рамках которого будут созданы региональные научно-исследовательские центры беспилотной авиации», — подчеркнул Андрей Силинг.

Он также отметил, что ставка Пермского края на сегмент отрасли беспилотников, связанный с навигацией, уникальна и очень интересна.

«Посмотрим, как коллеги в рамках интенсива отработают идеи, и в дальнейшем по результатам «Острова» проведём встречу с представителями сферы уже на "Архипелаге" (пройдёт в Новосибирске в конце июля — ред.), где также будет обсуждаться формирующийся сейчас нацпроект и региональные планы развития беспилотников», —отметил Андрей Силинг, подчеркнув большой потенциал и возможности для развития отрасли у Пермского края.

Интенсив продолжит свою работу до 9 июля. Кроме лекций, семинаров, дискуссий, в рамках «Острова» представители почти 100 высокотехнологичных компаний разработают и презентуют проекты в сфере навигации и смежных областях деятельности.

Узнать подробную программу интенсива можно на официальном сайте.

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