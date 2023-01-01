В акции «Свеча памяти» приняли участие около 500 жителей Прикамья Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

В Перми 22 июня прошла мемориальная акция «Свеча Памяти». Акция уже не первый год проводится в рамках проекта «Клянемся помнить» — победителя конкурса Фонда грантов губернатора Пермского края 2022 года. Инициатором акции «Свеча памяти» выступает региональное отделение партии «Единая Россия» Пермского края, организатор — «Молодая Гвардия Единой России» при поддержке Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы».

В День памяти и скорби на набережной Камы собрались около 500 человек. Они пришли, чтобы отдать дань памяти всем погибшим в Великой Отечественной войне — более 26 миллионов сограждан, не увидевших победы.

Перед началом акции перед собравшимися выступили секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслав Григорьев и Герой России, полковник полиции в отставке Сергей Яшкин.

«Сегодня — скорбный день для нашей страны. 82 года назад начались ужасы, колотые довелось пережить нашим предкам: страх перед бомбёжками, переживания за судьбу своей страны и своих близких. Сегодня отчасти мы понимаем, в какое время они жили. Но наши предки смогли сломить и победить врага. Сегодня величие этого подвига мы понимаем, как никогда ранее. И сегодня мы от всей души желаем нашим бойцам сил для достижения победы. Потому что нечисть подняла голову. Потому что если не мы, то мир снова окунется в фашизм. Я уверен, что у нас все получится, потому что по-другому просто не может быть. Вечная слава нашим героям! Вечная память павшим!» — отметил секретарь регионального отделения Вячеслав Григорьев

«Хочу напомнить нашим недругам: то, что началось 22 июня — закончилось 9 мая. Сегодня ниши воины повторяют подвиг наших предков. Никто не знает даты, когда окончатся боевые действия. Но все мы точно знаем: враг будет разбит, победа будет за нами!» — отметил Герой России, полковник полиции в отставке Сергей Яшкин

В память о павших на Великой Отечественной войне была объявлена минута молчания.

В годы Великой Отечественной войны Молотовская область стала одним из важных участков кузницы Победы. Здесь была сосредоточена значительная часть промышленных предприятий, выпускавших продукцию для фронта. Кроме того, по инициативе рабочих трёх областей — Свердловской, Челябинской и Молотовской — был создан Уральский добровольческий танковый корпус. Это единственное в мировой истории танковое соединение, созданное на добровольные взносы трудящихся. Рабочие заводов Урала сверхурочным трудом выпустили танки Т-34, а также то, что было необходимо для оснащения и формирования корпуса.

Многие из рабочих стали танкистами, воевавшими в составе корпуса. Уральцы сражались уральцы с беспримерной храбростью и стойкостью, и уже через три месяца после начала боёв, 18 ноября 1943 года танковый корпус стал гвардейским.

В этом году Уральскому добровольческому танковому корпусу исполнилось 80 лет. В честь этой даты все собравшиеся выложили из свечей «огненную картину» — силуэт танка Т-34 и зажгли надпись: «Пермь помнит».





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