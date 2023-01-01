В день памяти и скорби в Перми создадут «Огненную Картину Войны» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

В День памяти и скорби 22 июня в Перми пройдет акция «Огненные картины войны». В 21.30 на набережной Камы около амфитеатра активисты выложат свечами изображение танка Т-34.

Это традиционная акция, которая проводится 22 июня в рамках проекта «Клянемся помнить», победителя конкурса Фонда грантов губернатора Пермского края. Акция проходит при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края в рамках реализации проекта «Историческая память».

Акция «Огненные картины войны», которая проводится в одном из самых популярных мест Перми, включает в себя презентацию проекта, приветственные слова почетных гостей. В ходе акции жителям расскажут важные исторические факты о Великой Отечественной войне. Все зрители при желании смогут стать участниками проекта. Волонтеры акции будут раздавать свечи и помогать в создании огненного силуэта танка.

«Проект «Историческая память» партии «Единая Россия» — это системная и масштабная работа по патриотическому воспитанию молодого поколения. Мы проводим встречи со школьниками и студентами, следим за поддержанием в порядке захоронений наших воинов и мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне, организуем акции и просветительские мероприятия. Мы считаем очень важным для будущего всей страны установление исторической правды и справедливости. Такие акции как «Огненные картины войны», которые проводятся по инициативе самих молодых людей, говорят о том, что мы на верном пути.» — отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края, Вячеслав Григорьев.

Напомним, 11 марта этого года исполнилось 80 лет с даты основания Уральского добровольческого танкового корпуса. Корпус был создано благодаря сверхурочному труду уральских рабочих и на добровольные взносы жителей трёх областей — Свердловской, Челябинской и Молотовской (сейчас — Пермский край). Приказом наркома обороны от 11 марта 1943 года корпусу было присвоено наименование — 30-й Уральский добровольческий танковый корпус. С тех пор 11 марта считается днем рождения соединения. В нём служили, в том числе, и сами рабочие, создававшие танки на своих заводах.

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