На выставке RosUpack 2023 в Москве прошла презентация продукции Пермской ЦБК Всего было представлено 740 компаний из 19 стран Поделиться Твитнуть

Автор фото Александр Сивков

В Москве завершилась 27-я Международная выставка упаковочной индустрии RosUpack 2023. В рамках деловой программы эксперты обсудили перспективы развития целлюлозно-бумажной отрасли России в новой экономической реальности.

В выставке приняли участие свыше 740 компаний из 19 стран. Российские производители продемонстрировали отечественное упаковочное оборудование, сырьё, материалы, готовую упаковку. ПЦБК на стенде представила широкий ассортимент своей продукции.

Впервые на площадке выставки состоялась отраслевая конференция «Растительные полимеры – новая нефть», среди организаторов которой - СРО Ассоциация «Лига переработчиков макулатуры». На пленарной сессии «Антикризисное развитие ЦБП — управление изменениями, прогнозы и решения» выступили замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров, первый заместитель председателя Совета ТПП РФ по развитию экономики замкнутого цикла и экологии, председатель Совета директоров ПЦБК Александр Бойченко, представители научного и банковского сообщества, промышленных предприятий и отраслевых ассоциаций.

По словам Олега Бочарова, необходимо в ближайшее время актуализировать Стратегию лесного комплекса РФ до 2030 года. Он отметил, что государство подключилось к взаимодействию с отраслью ЦБП в 2014 году, когда рынок столкнулся с санкционным давлением. «Госполитика, на мой взгляд, и заключается в том, чтобы в кризисных моментах поддерживать уровень спроса и должного законодательного обеспечения. Однако стоит добавить: государство готово вкладывать средства только в те продукты, которые маржинальны, приносят экономическую прибыль и имеют инвестиционное развитие», — заявил Бочаров.

ЦБП сегодня занимает лидирующие позиции в российской экономике по уровню цикличности, уровень переработки отходов бумаги и картона составляет свыше 60%. По словам Александра Бойченко, повысить этот процент поможет механизм расширенной ответственности производителей (РОП). С его помощью ответственность за утилизацию упаковки будут нести её производители. Предполагается, что новая система РОП заработает в 2024 году.

«Ежегодно в России образуется 50 млн тонн твёрдых коммунальных отходов, из этого числа перерабатывается 5 млн тонн макулатуры. То есть 10% мы уже перевели в циклическую экономику и в ближайшие три года этот показатель должен возрасти до 50%. Такая задача поставлена на уровне президента и правительства. Это огромный рынок — 25 млн тонн отходов в ближайшее время станет выгодно перерабатывать. На уровне правительства РФ и торгово-промышленной палаты мы должны создавать условия, в первую очередь, для малого бизнеса, чтобы компании могли быстрее проходить этапы лицензирования при работе с ТКО, и создавать условия для реализации продукции из вторичного сырья», — говорит Александр Бойченко.

После пленарной сессии Олег Бочаров посетил экспозицию выставки RosUpack 2023, в том числе стенд ПЦБК. Также в рамках выставки состоялись переговоры представителей ПЦБК и технологической компании «Юнь-Чоу» (Китай) по вопросам дальнейшего сотрудничества. Компании продолжают совместную работу в рамках поставок оборудования на пермское предприятие и экспорта тарных картонов из Перми в КНР. Очередная партия картона ПЦБК планируется к отгрузке на территорию Поднебесной уже в июне.

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