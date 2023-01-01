Краевые власти уточнили порядок предоставления субсидий предприятиям, вовлекающим земли в сельхозоборот Ежегодно на эти цели из бюджета Пермского края направляется более 20 млн рублей Поделиться Твитнуть

На выездном заседании краевого правительства рассмотрено постановление об изменении порядка предоставления субсидий сельскохозпроизводителям. Речь идёт о возмещении части затрат по культуртехническим мероприятиям на землях, дополнительно вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот.

Согласно документу, фермерам необходимо проводить расчистку заросших сельхозземель на основании проектной документации, в которой будут обоснованы смета, объемы требуемых затрат, виды работ в соответствии с утвержденным перечнем.

Как рассказал министр агропромышленного комплекса Пермского края Павел Носков, в целях создания дополнительных стимулирующих условий для вовлечения земель в хозяйственный оборот и предотвращения зарастания земельных участков в регионе с 2019 года предоставляется специальная субсидия. Она определяется исходя из ставки — порядка 6 тыс. руб. за гектар в случае проведения сельхозпроизводителями комплекса культуртехнических мероприятий на заросших землях сельхозназначения. В частности, речь идет о расчистке земель от деревьев, кустов, кочек, пней и мха, камней, а также с последующей вспашкой почвы и засеиванием сельскохозяйственными культурами.

По информации краевого Минагро, ежегодно на вовлечение земель в оборот из бюджета Пермского края направляется более 20 млн руб. В 2022 году работы были проведены на площади 2,9 тыс. гектар с суммой возмещения 16,8 млн. руб.

В 2023 году провести расчистку земель сельхозназначения для вовлечения в хозяйственный оборот планируют 49 агропредприятий из 20 муниципалитетов региона. На сегодняшний день заявлено 127 земельных участков с общей площадью 11 тыс. гектар.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что в текущем году плановая посевная площадь в регионе составляет 708 тыс. га. Глава региона подчеркивал, что в вопросах поддержки аграриев значимую роль играют и краевые власти, и администрации округов.

«Минагро совместно с главами муниципалитетов необходимо оказывать аграриям и сельхозпроизводителям всю необходимую помощь. Кроме того, необходимо соблюдать график предоставления грантов и субсидий аграриям», — отметил губернатор.

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