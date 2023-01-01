Краевые власти уточнили порядок предоставления субсидий предприятиям, вовлекающим земли в сельхозоборот
Ежегодно на эти цели из бюджета Пермского края направляется более 20 млн рублей
На выездном заседании краевого правительства рассмотрено постановление об изменении порядка предоставления субсидий сельскохозпроизводителям. Речь идёт о возмещении части затрат по культуртехническим мероприятиям на землях, дополнительно вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот.
Согласно документу, фермерам необходимо проводить расчистку заросших сельхозземель на основании проектной документации, в которой будут обоснованы смета, объемы требуемых затрат, виды работ в соответствии с утвержденным перечнем.
Как рассказал министр агропромышленного комплекса Пермского края Павел Носков, в целях создания дополнительных стимулирующих условий для вовлечения земель в хозяйственный оборот и предотвращения зарастания земельных участков в регионе с 2019 года предоставляется специальная субсидия. Она определяется исходя из ставки — порядка 6 тыс. руб. за гектар в случае проведения сельхозпроизводителями комплекса культуртехнических мероприятий на заросших землях сельхозназначения. В частности, речь идет о расчистке земель от деревьев, кустов, кочек, пней и мха, камней, а также с последующей вспашкой почвы и засеиванием сельскохозяйственными культурами.
По информации краевого Минагро, ежегодно на вовлечение земель в оборот из бюджета Пермского края направляется более 20 млн руб. В 2022 году работы были проведены на площади 2,9 тыс. гектар с суммой возмещения 16,8 млн. руб.
В 2023 году провести расчистку земель сельхозназначения для вовлечения в хозяйственный оборот планируют 49 агропредприятий из 20 муниципалитетов региона. На сегодняшний день заявлено 127 земельных участков с общей площадью 11 тыс. гектар.
Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что в текущем году плановая посевная площадь в регионе составляет 708 тыс. га. Глава региона подчеркивал, что в вопросах поддержки аграриев значимую роль играют и краевые власти, и администрации округов.
«Минагро совместно с главами муниципалитетов необходимо оказывать аграриям и сельхозпроизводителям всю необходимую помощь. Кроме того, необходимо соблюдать график предоставления грантов и субсидий аграриям», — отметил губернатор.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.