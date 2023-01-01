Филиал «ПМУ» направил на поддержку родительства более 14,7 млн рублей Поделиться Твитнуть

К Международному дню защиты детей филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» подвел итоги поддержки родительства и детства на предприятии. В 2022 году на эти цели было направлено более 14,7 млн рублей.

Ирина Шаркевич, заместитель директора филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу и коммуникациям:

— Обеспечить благополучие своих детей — это одна из главных целей трудовой деятельности любого человека. Сотрудники «Уралхима», помимо того, что получают достойную зарплату, еще пользуются множеством корпоративных льгот для семей с детьми. Это направление поддержки всегда в приоритете и является конкурентным преимуществом филиала «ПМУ» как работодателя.

О детях сотрудников Компания начинает заботиться еще до их появления на свет. Женщины уходят в додекретный отпуск с сохранением среднего заработка в 16 недель беременности вместо 30 по Трудовому кодексу РФ. В связи с рождением ребенка предприятие выплачивает каждому родителю материальную помощь 10 тысяч рублей. Решить вопрос с жильем семьи могут, участвуя в корпоративной ипотечной программе.

Дети сотрудников филиала «ПМУ» получают от «Уралхима» новогодние подарки, наборы для первоклассников, путевки в детские летние лагеря, участвуют в конкурсах и корпоративных мероприятиях. Например, в 2022 году в летней оздоровительной кампании приняли участие 112 детей, наборы канцелярии получили 46 первоклассников, а новогодние подарки были вручены 600 детям сотрудников.





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