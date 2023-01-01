Елена Синица В Пермском крае наблюдаются смог, дымка и запах гари из-за лесных пожаров Смог появился из-за сложной лесопожарной обстановки в Свердловской и Тюменской областях Поделиться Твитнуть

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permkrai.ru

В среду, 17 мая, по системе видеонаблюдения «Лесохранитель» на восточной части Пермского края наблюдается смог, дымка, запах гари. Как говорят специалисты пермского лесопожарного центра, смог появился из-за сложной лесопожарной обстановки в Свердловской и Тюменской областях. Об этом сообщает минприроды Пермского края.

Ранее сообщалось, что дым от масштабных пожаров в Свердловской области добрался до Перми. Это случилось за счёт юго-восточного ветра по периферии антициклона. В городе наблюдалось ухудшение видимости и заметный едкий запах гари. Такая же ситуация во всей южной и восточной частях Пермского края.

Напомним, со слов врачей, запах гари может негативно влиять на работу сердца, сосудов, лёгких. Особенно он опасен для тех, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний и хронического бронхита. Поэтому, чтобы не причинять себе вред, желательно при сильном смоге не выходить из квартиры, ни в коем случае её не проветривать, плотно закрыть окна и двери. В такой период медики рекомендуют людям пить как можно больше жидкости. Можно также принять витамины А и Е, которые способны минимизировать негативное воздействие дыма на организм человека.









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