Алёна Бронникова В Пермском крае выросло количество аккредитованных ИТ-компаний почти на 50% Для специалистов сферы инноваций в регионе реализуется комплексная поддержка Поделиться Твитнуть

Фото с сайта Министерства информационного развития и связи Пермского края

В Пермском крае за 2022 год на 45% выросло количество аккредитованных организаций в сфере информационных технологий — до 413. Меры поддержки ИТ-компаний и возможности их сотрудничества с промышленными предприятиями обсудили на рабочей встрече в «Точке кипения».

Руководитель краевого мининформразвития и связи отметил значительность взаимодействия пермской промышленности и ИТ-отрасли для экономического развития региона. ИТ-специалисты могут предложить новые решения в области автоматизации производства, управления и мониторинга.

«Сегодня уже есть конкретные кейсы такого взаимодействия. Наша задача этот опыт расширять, показывать промышленникам нашего и других регионов пермские компании, которые могут им предоставить свои цифровые сервисы», — подчеркнул он.

Любая компания из высокотехнологического сектора может бесплатно зарегистрироваться на портале Промышленных коопераций фонда «Регионального центра инжиниринга». Это поможет им получить доступ ко всем запросам крупнейших холдингов и предложить свои услуги. Директор фонда Михаил Пономарёв привёл пример «Института информационных систем». Для краевого правительства и «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» компания разработала интеграционный модуль для соединения электронного документооборота.

ИТ-компании из Перми также могут получить помощь в поиске иностранных партнёров, в сертификации продуктов и размещении на международных маркетплейсах при содействии Центра поддержки экспорта. Национальная гарантийная система позволит получить банковское финансирование до 14 млн руб. под 1,5% годовых. Кроме того, предприниматели могут получить льготную ипотеку и другие меры государственной и региональной поддержки.

Во время рабочей встречи с представителями ИТ-компаний, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал о том, что Прикамье улучшает свои позиции среди регионов по достижению цифровой зрелости.

«Наша задача — продолжать налаживать кооперацию между промышленными предприятиями и ИТ-компаниями. Необходимо создавать больше дорожных карт, по которым организации адресно будут создавать необходимую продукцию для наших промышленников», — отметил глава региона.









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