Афиша. Избранное

Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать с 10 по 17 марта

На этой неделе в Перми пройдёт множество музыкальных событий: концерт камерного оркестра Пермской оперы, премьера весенней программы ОРНИ, джазовый вечер и органный концерт в церкви. Немало и театральных новостей: ежегодный монолог-концерт Евгения Гришковца, творческая встреча с актёрами Алексеем Морозовым и Даной Абызовой и моноспектакль с Евгением Князевым. Помимо этого — новые выставки, лекция краеведа Миланы Фёдоровой, а главными событиями недели станут старт фестиваля пермского искусства и спектакль в честь 100-летия Пермского музыкального колледжа.

Фестиваль пермского искусства (0+) — это цикл концертных программ, авторами, участниками и создателями которых являются пермяки. В течение трёх месяцев в городе состоится 30 концертных программ, которые познакомят зрителей с пермскими композиторами, писателями, поэтами, исполнителями и артистами. В детскую часть программы войдут музыкальные спектакли на основе пермского фольклора и уральских сказок, а также спектакли, посвящённые природе Прикамья. Первым событием станет торжественное открытие фестиваля. В программе концерта — произведения Чайковского, Мендельсона, Моцарта, куплеты Олимпии из оперы Оффенбаха «Сказки Гофмана» и многое другое в исполнении симфонического оркестра «Орфей». Солисты — выходцы из Перми: лауреат международных конкурсов Елена Корженевич (скрипка), победитель всероссийского конкурса «Синяя птица» Лев Бакиров (фортепиано), ведущая солистка Мариинского театра Лариса Юдина. В концерте принимает участие хоровая капелла мальчиков и юношей с солистом Владимиром Печёнкиным.

Дворец культуры им. Солдатова, 12 марта в 16:00

Андрей Чунтомов

В честь 100-летия Пермского музыкального училища дирижёр театра «Новая опера» (Москва) Дмитрий Волосников поставил в Перми музыкальный спектакль по «Женитьбе» (12+) Гоголя. Вместе со студенческими коллективами выступят народный артист Александр Галибин и известные исполнители народных песен Андрей и Варвара Котовы.

Органный концертный зал, 16 марта в 19:00

Как всегда, весной в Перми выступает с монологом-концертом Евгений Гришковец (12+). «Писатель на сцене, читающий собственные произведения, — это для меня абсолютно новый опыт. Я не буду прикрыт театральным костюмом, декорациями, жёстко продуманной композицией и другими театральными эффектами. Я буду только автором литературных текстов, которые прочту вам именно так, как считаю нужным и как могу прочесть только я. В сущности, это будет эстрадное выступление, которое можно назвать концертом», — рассказывает Евгений Гришковец. В основу концерта легли новые литературные произведения — «Узелки» и «Водка как нечто большее», а также уже известные рассказы писателя.

Дворец культуры им. Солдатова, 17 марта в 19:00

На творческой встрече с актёрами театра и кино Алексеем Морозовым и Даной Абызовой (Санкт-Петербург) (12+) прозвучат стихи поэтов Серебряного века и современных авторов, песни из кинофильмов и спектаклей, а также произведения Шопена, Баха и Моцарта, исполненные на фортепиано. Алексей Морозов и Дана Абызова расскажут о съёмках в фильмах и сериалах, о работе и дружбе с британским актёром Рэйфом Файнсом; поделятся секретами семейной жизни двух ярких творческих личностей и опытом совместной работы в театре Льва Додина. Творческий вечер пройдёт в рамках Всероссийского конкурса молодёжных и школьных театров «Моя игра».

Пермский дом народного творчества «Губерния», 16 марта в 19:00

Дом актёра приглашает на премьеру спектакля «Свои люди — сочтёмся» (16+) по комедии Александра Островского, которую он первоначально назвал «Банкрот». Это история купца Самсона Силыча Большова, который задумал объявить себя банкротом, переписав состояние на «своего человека», а заодно и выдать за него единственную свою дочь Липочку. История фиктивного банкротства подчиняет себе всю семью, одна афера порождает другую. В ролях: Вера Салеева, Дмитрий Васёв, Татьяна Синёва, Максим Гореславец, Дарья Демиденко, Сергей Семериков.

Пермский дом актёра, 13 марта в 19:00

В «Триумфе» пройдёт концерт камерного оркестра Пермской оперы (6+). В программе — произведения Брамса и Бриттена. Солисты — Зоя Каракуца (альт) и Надежда Павлова (сопрано).

Частная филармония «Триумф», 10 марта в 19:00

Оркестр русских народных инструментов им. В.А. Салина Пермской краевой филармонии приглашает на премьеру весенней программы «Цветы России» (6+). Вокальный квартет «Девчата» в сопровождении оркестра исполнит песни из советских кинофильмов.

Органный концертный зал, 11 марта в 19:00

С концертом «Виртуозы органа» (6+) выступит лауреат международных конкурсов Юлия Глазкова (Санкт-Петербург). В программе — музыка композиторов разных эпох: Баха, Франка, Дюпре, Фрескобальди, Лангле и Дюруфле.

Органный концертный зал, 14 марта в 19:00

Моноспектакль «Пиковая дама» (6+) по мотивам повести Пушкина — постановку Петра Фоменко представит ведущий актёр Государственного академического театра им. Вахтангова, народный артист России Евгений Князев. На сцене — никаких декораций, тёмный занавес и минимум реквизита, а между тем, зрители погрузятся в атмосферу Петербурга начала XIX века.

Органный концертный зал, 17 марта в 19:00

В «Горьковке» пройдёт лекция краеведа Миланы Фёдоровой «Рождённые в Перми» (12+) из цикла «Открытая Пермь». Милана Фёдорова расскажет об известных деятелях культуры, науки, общественной жизни страны и мира, местом рождения которых стала Пермь. Отдел краеведения библиотеки подготовит выставку на эту же тему.

Пермская краевая библиотека им. Горького, 14 марта в 18:00

На встрече клуба путешественников и волонтёров на тему «Южно-Африканская Республика» (12+) пермская путешественница Нина Палехова расскажет о Кейптауне, винной ферме Грут Констанция, основанной в конце XVII века, о трекинге по Мысу Доброй Надежды, поделится впечатлениями о национальном парке Крюгера, водном сафари по реке Замбези, водопаде Виктория и сафари на джипах по саванне.

Пермская краевая библиотека им. Горького, 16 марта в 18:30

Fiori musicali (12+) — очередной концерт из цикла органных концертов в атмосфере церквей Перми. Проект назван в честь сборника сочинений для органа Fiori musicali Джироламо Фрескобальди (1635), который оказал огромное влияние на европейскую музыку. В программе — органные сочинения Баха. Исполнитель — Елена Привалова (Рига, Латвия).

Евангелическо-Лютеранская церковь Святой Марии (ул. Екатерининская, 43), 15 марта в 19:00

В программе джазового вечера Fly me to the Moon (16+) — джазовые мелодии и популярные композиции в джазовых аранжировках. Исполнители: Мария Савостина (вокал), Валерия Юнкинд (саксофон), Максим Горбунов (контрабас), Роман Шестаков (гитара) и Максим Аргудяев (ударные).

Пермский планетарий, 15 марта в 19:00

Группа артистов Театра-Театра SpLit приглашает на свой весенний концерт (16+). Прозвучат каверы на хиты группы «Браво», Леонида Агутина, Алексея Чумакова и других русских музыкантов. В этот вечер все песни только о любви.

Театр «Сцена-Молот», 13 марта в 19:00

Открылась выставка Эльвиры Нерловой и Кирилла Зибницкого «Всему своё время» (0+). Художники приглашают зрителей к разговору о том, чем же является время для каждого из нас. Через художественные образы родного города, впитавшие в себя неотъемлемые черты времени, авторы предлагают зрителю поразмыслить о том, чем являются различные временные этапы жизни лично для него.

Пермская арт-резиденция, до 9 апреля

