«Т Плюс» в 2023 году построит ещё 10 блочно-модульных котельных в Лысьве Поделиться Твитнуть

Пермский филиал ПАО «Т Плюс» продолжает модернизацию системы теплоснабжения города Лысьва. Сейчас энергетики ведут работы по проектированию 10-ти очередных блочно-модульных котельных (БМК) и реконструкции 2-х действующих котельных. Общая мощность новых теплосетевых объектов составит 150 МВт. Также в 2023 году в Лысьве планируется переложить 6 км тепловых сетей.

К началу отопительного сезона 2022-2023гг. компания уже построила в Лысьве 5 новых современных блочно-модульных котельных и реконструировала 1,3 км теплопроводов, по которым тепло и горячая вода поступают в дома жителей.

Сейчас в Лысьве начата работа по объединению всех параметров системы теплоснабжения вы единую цифровую систему: клиенты-тепловые сети-теплоисточник. Это позволит в режиме онлайн отслеживать параметра качества услуг отопления и горячего водоснабжения для жителей, а также контролировать наличие дефектов на теплопроводах в любой точке города. Как результат — сократится время реагирования на утечки и вырастет надежность теплоподачи в дома и учреждения

Новые теплосетевые объекты запущены в работу с опережением на год от заявленных сроков и введены в эксплуатацию в ходе децентрализации городской системы теплоснабжения и отказа от устаревших энергомощностей. Следующие 10 БМК так же будут подавать тепло и горячую воду на год быстрее.

В 2022 году проект по обновлению объектов теплоснабжения Лысьвы получил поддержку Фонда национального благосостояния Российской Федерации. В результате 1,2 млрд рублей будет профинансировано за счёт выделяемого компании целевого займа ФНБ, что составляет 75% от общей суммы инвестиций.

С 2022 года «Т Плюс» по договору концессии отвечает за управление 134 км трубопроводов отопления и горячего водоснабжения г. Лысьвы. В ходе обновления лысьвенской системы теплоснабжения сократятся тепловые потери, оптимизируются тепловые и гидравлические режимы тепломагистралей и появится возможность для повышения энергоэффективности внутридомовых тепловых установок. Это напрямую повлияет на стабильность и бесперебойность подачи тепла горожанам. В рамках концессионного соглашения за 15 лет в развитие системы теплоснабжения города будет вложено 1,6 млрд рублей.

Пермский филиал «Т Плюс»

Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в пяти городах Пермского края — Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском и Лысьве\, а также в поселке Марковский. В состав филиала входит 7 теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18 и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. Установленная электрическая мощность филиала — 1 204,9 МВт, тепловая мощность — 5187,24 Гкал/ч.

«Т Плюс»

Группа «Т Плюс» (до июня 2015 года — «КЭС Холдинг») — крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Клиентами компании являются более 14 млн физических лиц и более 294 тысяч юридических лиц.

Под управлением Группы «Т Плюс» находится 53 электростанции, более 400 котельных и свыше 20 000 километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов Группы составляет 14,6 ГВт, тепловая мощность — 51,8 тыс. Гкал/ч.

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