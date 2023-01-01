Елена Синица В Пермском крае 151 новый случай заражения коронавирусом Скончался один житель Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлен 151 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

За эти же сутки госпитализировали в медучреждения 26 жителей региона, выздоровели 120 человек, скончался — один житель.

С начала пандемии в Пермском крае официально подтверждено 461 969 случаев заражения коронавирусом.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.