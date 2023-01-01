В Прикамье выявлено 23 нелегальных участника финансового рынка Большинство из них работали под вывесками ломбардов и комиссионок Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Банк России в 2022 году выявил на территории Пермского края 23 организации, которые незаконно выдавали займы населению и не состояли в реестрах легальных участников финансового рынка.

По словам управляющего Отделения Банка России по Пермскому краю Алексея Моночкова, в большинстве случаев так называемые черные кредиторы работали под вывесками ломбардов и комиссионных магазинов, не имея разрешения регулятора.

Информация о выявленных нелегальных участниках рынка внесена в предупредительный список Банка России.

Этот документ обновляется регулярно и сотрудники ЦБ советуют потребителям, прежде чем заключить договор с какой-либо финансовой организацией, убедиться, что компания отсутствует в этом списке. Законность деятельности можно также проверить на сайте Банка России в разделе «Проверить финансовую организацию».

В целом по стране в 2022 году Банк России выявил почти 5 тыс. нелегальных компаний (+85% к АППГ). В том числе было выявлено 2 тыс. финансовых пирамид, 1,7 тыс. чёрных кредиторов, 1,2 тыс. нелегальных участников рынка ценных бумаг.

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