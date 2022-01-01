Филиал «ПМУ» стимулирует профессиональный рост сотрудников Ко Дню студента филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» подвел промежуточные итоги образовательных программ Поделиться Твитнуть

18 сотрудников филиала «ПМУ» получают высшее образование в Пущинском филиале «Российского биотехнологического университета» (ранее ПущГЕНИ). Шестеро студентов обучаются на бюджетной основе, еще 12 человек — за счет средств Компании. Они изучают биохимию, биоэкологию, биоинформатику, микробиологию, агробиотехнологию и агробиобезопасность. Соглашение о сотрудничестве между АО «ОХК «Уралхим» и ПущГЕНИ было подписано в 2021 году.

Еще 13 сотрудников филиала «ПМУ» для получения высшего и среднего профессионального образования выбрали пермские учебные заведения. Большинство из них учатся в Пермском государственном национальном исследовательском университете по специальностям «химическая технология», «автоматизация технологических процессов и производств», «электроэнергетика и электротехника» и другим.

Ирина Шаркевич, заместитель директора филиала «ПМУ» ОАО «ОХК «Уралхим» по персоналу:

— Развитие персонала, особенно на ключевых позициях, повышение уровня его квалификации —приоритет реализации кадровой политики «Уралхима». Большая часть работников филиала «ПМУ» уже имеет высшее профильное образование. Тем, у кого его нет, но есть желание развиваться, расти профессионально, продвигаться по карьерной лестнице, работодатель помогает получить образование в профильных учебных заведениях региона и страны.

В рамках действующих соглашений о сотрудничестве работа филиала «ПМУ» с профильными вузами и техникумами Перми ведется по многим направлениям. В том числе студентам 3-4 курсов предоставляется возможность пройти оплачиваемую стажировку на предприятии в цехах по производству мочевины, химподготовки сырья, в лаборатории, в отделах главных специалистов. Со студентами заключается срочный трудовой договор на 1-3 месяца.

Еще одна из основных форм сотрудничества филиала «ПМУ» с учебными заведениями — организация производственной практики. В среднем, в течение года на предприятии набираются опыта порядка 50 студентов средних и высших учебных заведений города. Часто бывшие практиканты становятся успешными работниками филиала.

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