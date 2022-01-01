В рамках празднования 300-летия Перми будет реализовано более 200 инфраструктурных проектов Поделиться Твитнуть

В рамках рабочего визита в Пермский край зампредседателя правительства России, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко провел заседание оргкомитета по подготовке и празднованию 300-летия основания Перми. По Указу президента Владимира Путина юбилейные торжества пройдут в 2023 году.

В заседании приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, представители Минкультуры, Минспорта, Минфина, Минстроя, Минтранса, Минэкономразвития, Минсельхоза, Минобрнауки, Минпросвещения, Минцифры, Минздрава, Федерального агентства железнодорожного транспорта, Федерального дорожного агентства, ОАО «РЖД», а также представители бизнеса и некоммерческих организаций.

На нем обсудили концепцию празднования, ключевые мероприятия событийной линейки, план основных мероприятий, а также ход реализации инфраструктурных проектов, приуроченных к 300-летию столицы Прикамья.

Дмитрий Чернышенко отметил, что на данный момент в Перми ведутся масштабные работы по знаковым инфраструктурным объектам, приуроченным к юбилею города.

«Реализуется большое количество инфраструктурных проектов — более 200. Все они в хорошей стадии реализации. При этом, сама программа празднований включает более 300 знаковых событий. Это, например Дягилевский фестиваль, добавилось и еще одно крупное международное событие — форум «Россия — спортивная держава». Важно, что вся работа сроится на основе обратной связи от граждан, от разных социальных групп. Сегодня мы еще раз убедились, что все идет по плану. Найдена универсальная формула слогана Перми: «Все реально!». К 300-летию Перми жители и гости должны увидеть результаты реализации инфраструктурных проектов федеральных, краевых органов власти, представителей бизнеса», — сказал Дмитрий Чернышенко.

Он добавил, что Пермский край отличается разнообразием передовых чемпионских качеств.

«Исторически регион является местом, где куется оружие наш побед, это одна из культурных столиц страны. Также край занимает лидирующие позиции, например, по цифровой трансформации в области импортозамещения промышленного тяжелого программного обеспечения», — добавил вице-премьер.

Дмитрий Чернышенко напомнил, что в рамках подготовки к 300-летию Перми продолжается строительство Пермской государственной художественной галереи. Решением председателя правительства Михаила Мишустина из резервного фонда на нее выделено 1,7 млрд. рублей.

Регион — активный участник национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». На 2022-2023 годы только по этому нацпроекту запланировано мероприятий на сумму более 2 млрд. рублей.

По итогам оргкомитета вице-премьер также поручил правительству Пермского края совместно с Минэкономразвития, Агентством стратегических инициатив и Национальными приоритетами разработать разнообразные туристические маршруты, приуроченные к празднованию 300—летия города.

Как отметил глава Прикамья, из всех инфраструктурных проектов 95 уже завершены. Они затрагивают все ключевые сферы жизни населения — культуру, образование, транспорт, здравоохранение, спорт, благоустройство и т.д.

«Это долгожданные и действительно нужные нашим землякам объекты. Неоднократно подчеркивал — некоторые из них будут готовы в следующем году, по остальным работы продолжатся. Главная задача — создать современные, комфортные и безопасные объекты, которые станут достойным наследием юбилея», — подчеркнул Дмитрий Махонин.

Продолжается возведение нового здания для Пермской государственной художественной галереи, Краевой музыкальной школы. В числе приоритетных проектов блока «Образование» — реконструкция Пермского авиационного техникума им. Швецова со строительством нового учебного корпуса на 1 000 человек и общежития. Впервые с момента возведения модернизируется здание политехнического колледжа им. Славянова, который планируется открыть уже в следующем учебном году. Также ведется строительство школ, в том числе в формате государственно-частного партнерства.

В сфере здравоохранения одним из ключевых проектов является строительство краевой инфекционной больницы. На ее возведение из резервного фонда Правительства России выделен 1 млрд. рублей. На сегодняшний день работы выполнены на 40% и завершатся в 2023 году. Также заключено концессионное соглашение на строительство краевого онкологического диспансера.

Продолжается возведение новой «магистральной» ул. Строителей с тоннелями через Транссибирскую магистраль на пересечении с ул. Вишерской и Углеуральской, ведется строительство трассы ТР-53.

Обновляется подвижной состав городского транспорта. В 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» для муниципальных городских маршрутов Перми приобретено 64 новых автобусов на газовом топливе, а для межмуниципальных маршрутов закуплено более 200 транспортных средств.

В рамках событийной программы для жителей и гостей краевой столицы подготовлено 19 флагманских событий, а также более 300 сопровождающих мероприятий: выставки, фестивали, конкурсы в сфере культуры, искусства, спорта, популяризации наследия, патриотического воспитания.

В завершении Дмитрий Чернышенко и Дмитрий Махонин призвали россиян посетить Пермский край в юбилейном 2023 году.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.