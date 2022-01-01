Агропромышленные компании Прикамья смогут получать компенсации до 90% затрат на зарплаты студентам-заочникам Поделиться Твитнуть

На заседании регионального правительства под председательством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина был рассмотрен вопрос внесения изменений в отдельные постановления в сфере комплексного развития сельских территорий.

«Совместно с краевым минагро вводим частичное возмещение затрат по заработной плате тем сельхозпроизводителям, кто принимает на работу студентов, — заявил глава Прикамья. — На эти цели из регионального бюджета выделены небольшие денежные средства, но мера позволит охватить порядка 60 человек. Посмотрим, как нововведение зарекомендует себя и что скажут сельхозпроизводители. В дальнейшем будем думать над масштабированием этих процессов».

Глава региона подчеркнул, что вопрос кадровой обеспеченности в сельскохозяйственных территориях находится на контроле у региональных властей. Для создания условий, способствующих привлечению специалистов в отрасль, используются различные инструменты, в том числе принятые на федеральном уровне.

В частности, в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ) при субсидировании из федерального бюджета появилась возможность возмещать до 90% затрат сельхозпроизводителям, принимающим на постоянную работу студентов очно-заочной или заочной формы. Агропредприятия региона могут заявиться на выплату затрат по зарплате студентам за 6 месяцев.

«Ранее такая мера распространялась на студентов, которые были направлены на производственную практику. Сейчас это нововведение дополнительно позволит привлекать и удерживать большее количество квалифицированных молодых специалистов на сельхозпредприятиях Прикамья», — подчеркнул министр агропромышленного комплекса Пермского края Павел Носков.

Также в ходе заседания рассмотрели проект распоряжения о предоставлении субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений. По словам Павла Носкова, изменения касаются сроков сбора документов у агропредприятий на предоставление господдержки. Процедуру предлагается проводить весной, после завершения посевной.

Как подчеркнули в пресс-службе краевого министерства АПК, «поддержка развития села и сельхозпроизводителей реализуется благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», инициированному президентом России Владимиром Путиным».

В Прикамье сохраняется объём поддержки сельхозпроизводителей в объёме более 3 млрд руб., реализуется целый комплекс мер , создающий условия для развития агробизнеса на селе, начиная от гранта для начинающих фермеров «Агростартап» и заканчивая субсидиями на реализацию крупных инвестпроектов и покупку сельхозтехники в лизинг.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.