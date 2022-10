Октябрьские премьеры в Пермской филармонии Поделиться Твитнуть

Михаил Тоцкий

ГКБУК «Пермская краевая филармония»

Русский баян, немецкий бандонеон, французская аккордина — все краски уникальных гармоник мира в концертной программе «Танго, джаз и этно-фьюжн». Новые грани звучания этих народных инструментов продемонстрирует блистательный, виртуозный музыкант из Карелии Михаил Тоцкий (Петрозаводск), который выступит в сопровождении Оркестра русских народных инструментов им. В.А. Салина Пермской филармонии.

В концертной программе — великолепные мелодии мира в звучании Оркестра и солирующих гармоник — аккордины, бандонеона и баяна:

страстные танго аргентинца Астора Пьяццоллы; незабываемые романтичные произведения французов — Ришара Гальяно (Avrora/«Аврора») и Клода Тома (Shocking valse/«Шокирующий вальс»); музыкальные шедевры американцев — Джони Мэндела (The Schadow of your smile/«Твоей улыбки тень»), Билли Стрейхорна (Take the «A» Train/Садись в поезд «А») и Сиднея Беше (Petite Fleur/«Маленький цветок»); зажигательные пьесы — итальянца Лучиано Фанчелли (10 кm al Finistrino/ «Десять километров до окна») и ирландца Билла Уилана (Riverdance); яркие виртуозные сочинения на народные темы Виктора Власова («Праздник на Молдаванке») и Андрея Бызова («Концертная Лезгинка»); а также другие известные джазовые и эстрадные композиции, и музыка кино.

Солист Карельской государственной филармонии Михаил Тоцкий — один из тех разноплановых музыкантов, чей талант проявляется успешно в разных областях музыки: яркий, виртуозный баянист и исполнитель на таких редких музыкальных инструментах, как бандонеон и аккордина; а также дирижёр оркестра русских народных инструментов «Онего», художественный руководитель музыкального проекта «Мелодии сердца» и солист-инструменталист ансамбля Companeros.

Михаил Тоцкий с отличием окончил Петрозаводскую государственную консерваторию по классу баяна. Лауреат международных конкурсов и всероссийских фестивалей, лауреат государственных премий Республики Карелия (2006, 2011, 2022) в области искусства за создание оригинальных музыкальных программ.

Игру этого музыканта отличает прекрасное чувство стиля и формы, филигранная техника и тонкая нюансировка. Гастроли Михаила Тоцкого состоялись в России и за рубежом — в Германии, Франции, Нидерландах, Финляндии, Швеции и Норвегии. Выступал с концертами на таких престижных сценах, как Московский международный дом музыки, Зал Чайковского, Малый зал Санкт-Петербургской филармонии.

Лауреат международных конкурсов Оркестр русских народных инструментов им. В.А. Салина — один из самых ярких и любимых коллективов Пермской филармонии. Художественный руководитель и дирижёр оркестра — заслуженный работник культуры России, лауреат премии города Перми в сфере культуры и искусства им. Н. Серебренникова, лауреат всероссийских и международных конкурсов, профессор Пермского государственного института культуры Галина Токарева. Более 35 лет Оркестр радует слушателей филармонии своим вдохновенным мастерством. Игре оркестра присуща высокая исполнительская культура, яркая эмоциональность, глубокая проникновенность, разнообразие динамических и тембровых красок.

«Будет звучать очень много знакомых мелодий. Это музыка, которая трогает сердце, душу, оставляет впечатление и надолго остаётся в памяти», — Михаил Тоцкий.

22 октября в 19.00. Органный концертный зал.

Программу «Танго, джаз и этно-фьюжн» в прямой трансляции услышат жители Губахи, Кунгура, Ильинского, Чернушки, Осы, Скобелевки, Лысьвы, Красного Яра, Большой Сосновы, Краснокамска, Чёрмоза, Соликамска, Чайковского, Елово, Усолья, Чердыни, Кудымкара, Оханска, Берёзовки, Верх-Иньвы и Октябрьского.

Екатерина Мечетина

ГКБУК «Пермская краевая филармония»

На сцене Органного зала Пермской филармонии — единственный сольный концерт блистательной пианистки, заслуженной артистки России, лауреата международных конкурсов, солистки Московской филармонии Екатерины Мечетиной (Москва).

В программе — музыка композиторов-романтиков: произведения Франца Шуберта, Роберта Шумана и фортепианные транскрипции Сергея Рахманинова.

В первом отделении концерта прозвучат жемчужины немецкой романтической музыки: удивительной красоты и изящества «Шестнадцать немецких танцев» юбиляра этого года Франца Шуберта (225 лет со дня рождения) и фортепианный цикл «Карнавал» Роберта Шумана, состоящий из 22-х красочных пьес — причудливое маскарадное шествие из пёстрых контрастных образов, где одна за другой проносятся сценки, бытовые зарисовки, танцы, карнавальные маски….

Во втором отделении — калейдоскоп фортепианных транскрипций Сергея Рахманинова, входящих в золотой фонд пианистической литературы. Прозвучат виртуозные обработки скрипичных произведений Баха и Крейслера; оркестровых сочинений Мендельсона, Бизе, Мусоргского, Римского-Корсакова; песен Шуберта и Чайковского; романсов Рахманинова.

В России 2023 год объявлен годом Рахманинова (150 лет со дня рождения).

«Сергей Рахманинов — Бог всех пианистов, он стоит в ряду тех немногих музыкантов, вслед за Чайковским, без которых мир музыки невозможен», — говорит Екатерина Мечетина.

Екатерина Мечетина — одна из самых востребованных исполнительниц современного российского фортепианного искусства. Её безупречное мастерство, яркая творческая индивидуальность, харизматичность, удивительное обаяние покорили публику во многих уголках мира.

В 10-летнем возрасте она впервые вышла на большую сцену, а уже в 11 — получила свой первый Гран-при. «Мацуев в юбке» — так называют Екатерину Мечетину в кругу музыкантов. Сама пианистка признаётся: «Мне это даже приятно. Мы с Денисом большие друзья, из одной творческой семьи».

Ученица Сергея Доренского, Екатерина Мечетина сегодня одна из самых успешных пианисток. Будучи лауреатом семи международных конкурсов пианистов, Мечетина побывала с концертными выступлениями в более 30 стран мира. Играет с лучшими оркестрами России и Европы. Ей посчастливилось работать с великими музыкантами, среди которых Мстислав Ростропович, Владимир Спиваков, Владимир Федосеев, Максим Венгеров… Родион Щедрин, впервые услышав Екатерину, доверил ей мировую премьеру своего Шестого фортепианного концерта. Пианистка сотрудничает и с другими современными композиторами — Алексеем Рыбниковым, Толибхоном Шахиди.

Екатерина Мечетина — пианистка, педагог, общественный деятель. Проводит огромную работу по сохранению и поддержке классической системы образования детских музыкальных школ. C 2009 года преподаёт в Московской государственной консерватории им. Чайковского. Лауреат Премии Президента РФ для молодых деятелей культуры. Член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству.

24 октября в 19.00. Органный концертный зал.

