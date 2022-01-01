Рузанна Баталинакорреспондент
Афиша уикенда
Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать в выходные, с 23 по 25 сентября
С 23 сентября в галерее «Дом Боне» проходит выставка молодых художниц Вики Ушаковой и Ани Шайдуровой «Богема средней полосы» (0+).
23 и 24 сентября в
технопарке Morion Digital пройдёт Всероссийская GameDev
конференция (16+) – праздник для геймеров и всех, кто влияет и развивает
индустрию. Участников ждут лекции, круглые столы, GameDev-конкурс, выставочная
экспозиция и неформальный нетворкинг. В Expo-зоне будут представлены десятки
новых проектов индивидуальных разработчиков и известных студий.
23,
24 и 25 сентября в Перми пройдёт фестиваль «Форма ритма» (0+) о важности и
нужности ритмических практик для жителя современного мегаполиса. В программе
концерты, перформансы и мастер-классы. 23 сентября в 19:00 в студии
«ЗападВосток» (ул. Куйбышева, 2) пройдёт концерт перкуссиониста-мультиинструменталиста Дмитрия
Прынкова (Санкт-Петербург). 24 сентября в 12:00 в спортзале по ул. Монастырской,
12/1 состоится занятие по телесной перкуссии и развитию чувства ритма Body
Percussion от «Дома Музыки». После этого, в 13:30, пройдёт мастер-класс «Первые
шаги в самбе». В этот же день в Музее пермских древностей в 17:00 состоится авторская
экскурсия «Слушай свои кости», а в 19:00 – концерт «Переходные песни» совместного
проекта музыканта и этнопевицы Ольги Ирисовой (Ижевск) и «О.Р.З.А.» (Общество ритмических и
звуковысотных архитекторов) (Пермь). 25 сентября в пространстве «528 Hz» (ул.
Пушкина, 84) с 12:00 до 16:00 зрителей ждут открытые мастер-классы по игре на
ударных инструментах, а в 18:00 в Культурном пространстве «Часовой Завод»
состоится гала-концерт участников фестиваля.
23,
24 и 25 сентября на сцене Пермского театра кукол пройдут «Большие гастроли»
театра «Открытое пространство» (Санкт-Петербург). 23 сентября в 19:00 и 24
сентября в 19:00 зрители увидят спектакль-лауреат премии «Золотая маска»
(2019) «Деревня канатоходцев» (6+,
от 10 лет). 24 сентября в 19:00 и 25 сентября в 20:00 – спектакль «Любка»
(12+). 25 сентября в 12:00 и 14:00 состоится знакомство с постановкой для всей
семьи «Улитка и Кит» (0+, от 4 лет) по мотивам одноименной книги Джулии
Дональдсон.
23,
24 и 25 сентября в ПДНТ «Губерния» и АЭМ «Хохловка» проходит фестиваль
народной росписи «Расписная суббота» (0+). В программе: выставки, концерты,
уроки мастерства по разным техникам и видам росписи, ярмарка изделий народных
промыслов и деловая программа. Откроется фестиваль 23 сентября в 11:00 в ПДНТ
«Губерния». В этот день стартует конкурс профессионального мастерства. Пройдут семинар
«Стратегия продвижения произведений народных художественных промыслов», сторителлинг
от основателя кожевенной мастерской «Пермский период» Никиты Пьянкова, ремесленные
уроки и концерт «Песни Обвинского поречья». 24 сентября события фестиваля переместятся
в АЭМ «Хохловка» – там пройдут ярмарка изделий народных мастеров, народные
настольные и подвижные игры, сказки от проекта «Комната сказок» и «Расписные
беседы». Заключительное событие фестиваля состоится 25 сентября в 19:00 в
«Губернии» – концерт группы «Ива Нова» (Санкт-Петербург).
23 и
25 сентября в 20:00 в театре «Сцена-Молот» продолжится премьерная серия спектакля «Квадрат» (16+). В главных
ролях – Михаил Чуднов, Олег Выходов, Ольга Пудова и Сергей Детков.
23 сентября в 23:00 на
сайте Opera Vision стартует трансляция «Пиковой дамы» (16+)
Чайковского в постановке Давида Мартона под музыкальным руководством Натали
Штуцман.
24
сентября с 13:00 в Лысьвенском культурно-деловом центре пройдёт фестиваль
татарской культуры «Созвездие двух Туфанов» (0+). В программе:
онлайн-путешествие в музеи Хасана Туфана и Туфана Миннулина; пленэр
художников-любителей; конкурсы поэтов-любителей, драматических кружков,
исполнителей татарской песни, художественного слова; литературный флешмоб;
мастер-классы, а также автобусная экскурсия по городу.
24
сентября в 13:00 в музейном комплексе «Дом Пастернака» во Всеволодо-Вильве
пройдёт фестиваль уличной еды (0+). Гостей ждёт прогулка по музею, рассказ
о гастрономических традициях семьи Пастернака, обед на свежем воздухе, а
также «Чудеса в решете» – конкурс-презентация необычных плодов от гостей музея.
24
сентября в 14:00 в библиотеке им. Горького пройдёт презентация романа
Екатерины Нечаевой «Наташа» (16+).
24
сентября в 15:00 в библиотеке им. Горького состоится концерт ансамбля
«Kasia-Katarzyna» (Екатеринбург) (12+).
24
сентября в 19:00 в Органном концертном зале с концертом «Новая классика»
(6+) выступит Квартет саксофонов GRADIENT (Екатеринбург).
24
сентября в 19:00 в частной филармонии «Триумф» с концертом «Рапсодии
утешения» (12+) выступят Пётр Аверин и Елена Дроздова (фортепиано). В программе
– произведения Моцарта и Листа.
24
сентября в 22:00 на сайте Medici TV стартует трансляция: Оперные
арии Николы Антонио Порпоры (16+), дирижирует Мартина Пастушка. Сопрано –
Юлия Лежнева.
24
сентября в 23:00 в Пространстве «Дом» пройдёт литературный вечер «Сказка на
ночь». «Маленького принца» (6+) Сент-Экзюпери читает артист Театра-Театра
Альберт Макаров.
С 25 сентября на сайте «Ваш досуг» можно
увидеть «Жестокое
путешествие сердца» (16+). Израильские хореографы Шарон Эяль и Гай Бехар
представляют свое новое шоу Chapter 3: The Brutal Journey of the Heart.
Трансляция с фестиваля «Фурвьерские ночи».
25
сентября в 13:00 музей современного искусства PERMM приглашает на экскурсию с Ваней Демидкиным по городскому
паблик-арту «Паблик-арт,
которого нет» (12+). Начало экскурсии у ТЦ «Разгуляй» (ул. Пермская, 7).
25
сентября с 14:00 до 18:00 в семи районах Перми откроются мобильные пункты
сбора помощи для бездомных животных (0+). Приюты для животных будут рады сухим
и влажным кормам, домикам, лежанкам, наполнителям, лекарствам.
– Кировский район – на парковке напротив ТЦ «Астраханский»
(ул. Маршала Рыбалко, 41А)
– Индустриальный район – на парковке
напротив центрального входа в ТРК «Столица» (ул. Мира, 41/1)
– Дзержинский район – на парковке напротив
центрального входа в ТЦ «Облака» (ул. Ленина, 88)
– Ленинский район – на парковке напротив
входа в котокафе «Котовский» (ул. Монастырская, 14)
– Свердловский район – на парковке напротив
центрального входа ДК им. Солдатова (Комсомольский просп., 79)
– Мотовилихинский район – на парковке
напротив ТЦ «Кит» (ул. Крупской, 79А)
– Орджоникидзевский район – на парковке
напротив ДК им. Чехова (ул. Репина, 20)
25
сентября в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на танцевальный спектакль «Щелкунчик:
Перезагрузка» (16+), где перемешаны музыкальные и танцевальные стили, сказка и
триллер, драма и комедия, классика, мюзикл, хип-хоп и брейк-данс. Хореограф и
режиссёр Фредрик Ридманф.
25
сентября в 19:00 в частной филармонии «Триумф» пройдёт вечер барочной
музыки Candles concert. В программе клавесинного концерта (12+) в исполнении
Дарьи Волобуевой произведения Баха, Скарлатти и других композиторов.
29
сентября в 18:30 в Доме Мешкова пройдёт лекция «Юмористическая летопись
города: Пермь на страницах газетного фельетона конца XIX-начала XX века» (12+),
посвящённая одному из самых популярных жанров российской периодики того
времени. Лектор — доцент кафедры журналистики и массовых коммуникаций, зав.
лабораторией политики культурного наследия ПГНИУ Елена Власова.
До 22 октября в
Пермской Арт-резиденции проходит выставка «Кокон» (0+). Авторы проекта
Лидия Ерохина и Игорь Новиков исследуют границы взаимодействия человека с
окружающим миром, утверждая, что энергетический кокон каждого меняется при
взаимодействии со светом других объектов.
До 25 октября в
Пермском доме журналиста можно увидеть выставку «Пермская художественная фотография» (0+). Это
коллекция авторских фотографий 1971-2022 гг. из архива краевой ассоциации
фотохудожников «Народный фотоклуб «Пермь».
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