Афиша уикенда

С 23 сентября в галерее «Дом Боне» проходит выставка молодых художниц Вики Ушаковой и Ани Шайдуровой «Богема средней полосы» (0+).

23 и 24 сентября в технопарке Morion Digital пройдёт Всероссийская GameDev конференция (16+) – праздник для геймеров и всех, кто влияет и развивает индустрию. Участников ждут лекции, круглые столы, GameDev-конкурс, выставочная экспозиция и неформальный нетворкинг. В Expo-зоне будут представлены десятки новых проектов индивидуальных разработчиков и известных студий.

23, 24 и 25 сентября в Перми пройдёт фестиваль «Форма ритма» (0+) о важности и нужности ритмических практик для жителя современного мегаполиса. В программе концерты, перформансы и мастер-классы. 23 сентября в 19:00 в студии «ЗападВосток» (ул. Куйбышева, 2) пройдёт концерт перкуссиониста-мультиинструменталиста Дмитрия Прынкова (Санкт-Петербург). 24 сентября в 12:00 в спортзале по ул. Монастырской, 12/1 состоится занятие по телесной перкуссии и развитию чувства ритма Body Percussion от «Дома Музыки». После этого, в 13:30, пройдёт мастер-класс «Первые шаги в самбе». В этот же день в Музее пермских древностей в 17:00 состоится авторская экскурсия «Слушай свои кости», а в 19:00 – концерт «Переходные песни» совместного проекта музыканта и этнопевицы Ольги Ирисовой (Ижевск) и «О.Р.З.А.» (Общество ритмических и звуковысотных архитекторов) (Пермь). 25 сентября в пространстве «528 Hz» (ул. Пушкина, 84) с 12:00 до 16:00 зрителей ждут открытые мастер-классы по игре на ударных инструментах, а в 18:00 в Культурном пространстве «Часовой Завод» состоится гала-концерт участников фестиваля.

23, 24 и 25 сентября на сцене Пермского театра кукол пройдут «Большие гастроли» театра «Открытое пространство» (Санкт-Петербург). 23 сентября в 19:00 и 24 сентября в 19:00 зрители увидят спектакль-лауреат премии «Золотая маска» (2019) «Деревня канатоходцев» (6+, от 10 лет). 24 сентября в 19:00 и 25 сентября в 20:00 – спектакль «Любка» (12+). 25 сентября в 12:00 и 14:00 состоится знакомство с постановкой для всей семьи «Улитка и Кит» (0+, от 4 лет) по мотивам одноименной книги Джулии Дональдсон.

23, 24 и 25 сентября в ПДНТ «Губерния» и АЭМ «Хохловка» проходит фестиваль народной росписи «Расписная суббота» (0+). В программе: выставки, концерты, уроки мастерства по разным техникам и видам росписи, ярмарка изделий народных промыслов и деловая программа. Откроется фестиваль 23 сентября в 11:00 в ПДНТ «Губерния». В этот день стартует конкурс профессионального мастерства. Пройдут семинар «Стратегия продвижения произведений народных художественных промыслов», сторителлинг от основателя кожевенной мастерской «Пермский период» Никиты Пьянкова, ремесленные уроки и концерт «Песни Обвинского поречья». 24 сентября события фестиваля переместятся в АЭМ «Хохловка» – там пройдут ярмарка изделий народных мастеров, народные настольные и подвижные игры, сказки от проекта «Комната сказок» и «Расписные беседы». Заключительное событие фестиваля состоится 25 сентября в 19:00 в «Губернии» – концерт группы «Ива Нова» (Санкт-Петербург).

23 и 25 сентября в 20:00 в театре «Сцена-Молот» продолжится премьерная серия спектакля «Квадрат» (16+). В главных ролях – Михаил Чуднов, Олег Выходов, Ольга Пудова и Сергей Детков.

23 сентября в 23:00 на сайте Opera Vision стартует трансляция «Пиковой дамы» (16+) Чайковского в постановке Давида Мартона под музыкальным руководством Натали Штуцман.

24 сентября с 13:00 в Лысьвенском культурно-деловом центре пройдёт фестиваль татарской культуры «Созвездие двух Туфанов» (0+). В программе: онлайн-путешествие в музеи Хасана Туфана и Туфана Миннулина; пленэр художников-любителей; конкурсы поэтов-любителей, драматических кружков, исполнителей татарской песни, художественного слова; литературный флешмоб; мастер-классы, а также автобусная экскурсия по городу.

24 сентября в 13:00 в музейном комплексе «Дом Пастернака» во Всеволодо-Вильве пройдёт фестиваль уличной еды (0+). Гостей ждёт прогулка по музею, рассказ о гастрономических традициях семьи Пастернака, обед на свежем воздухе, а также «Чудеса в решете» – конкурс-презентация необычных плодов от гостей музея.

Пермский краеведческий музей

24 сентября в 14:00 в библиотеке им. Горького пройдёт презентация романа Екатерины Нечаевой «Наташа» (16+).

24 сентября в 15:00 в библиотеке им. Горького состоится концерт ансамбля «Kasia-Katarzyna» (Екатеринбург) (12+).

24 сентября в 19:00 в Органном концертном зале с концертом «Новая классика» (6+) выступит Квартет саксофонов GRADIENT (Екатеринбург).

24 сентября в 19:00 в частной филармонии «Триумф» с концертом «Рапсодии утешения» (12+) выступят Пётр Аверин и Елена Дроздова (фортепиано). В программе – произведения Моцарта и Листа.

24 сентября в 22:00 на сайте Medici TV стартует трансляция: Оперные арии Николы Антонио Порпоры (16+), дирижирует Мартина Пастушка. Сопрано – Юлия Лежнева.

24 сентября в 23:00 в Пространстве «Дом» пройдёт литературный вечер «Сказка на ночь». «Маленького принца» (6+) Сент-Экзюпери читает артист Театра-Театра Альберт Макаров.

С 25 сентября на сайте «Ваш досуг» можно увидеть «Жестокое путешествие сердца» (16+). Израильские хореографы Шарон Эяль и Гай Бехар представляют свое новое шоу Chapter 3: The Brutal Journey of the Heart. Трансляция с фестиваля «Фурвьерские ночи».

25 сентября в 13:00 музей современного искусства PERMM приглашает на экскурсию с Ваней Демидкиным по городскому паблик-арту «Паблик-арт, которого нет» (12+). Начало экскурсии у ТЦ «Разгуляй» (ул. Пермская, 7).

25 сентября с 14:00 до 18:00 в семи районах Перми откроются мобильные пункты сбора помощи для бездомных животных (0+). Приюты для животных будут рады сухим и влажным кормам, домикам, лежанкам, наполнителям, лекарствам.

– Кировский район – на парковке напротив ТЦ «Астраханский» (ул. Маршала Рыбалко, 41А)

– Индустриальный район – на парковке напротив центрального входа в ТРК «Столица» (ул. Мира, 41/1)

– Дзержинский район – на парковке напротив центрального входа в ТЦ «Облака» (ул. Ленина, 88)

– Ленинский район – на парковке напротив входа в котокафе «Котовский» (ул. Монастырская, 14)

– Свердловский район – на парковке напротив центрального входа ДК им. Солдатова (Комсомольский просп., 79)

– Мотовилихинский район – на парковке напротив ТЦ «Кит» (ул. Крупской, 79А)

– Орджоникидзевский район – на парковке напротив ДК им. Чехова (ул. Репина, 20)

25 сентября в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на танцевальный спектакль «Щелкунчик: Перезагрузка» (16+), где перемешаны музыкальные и танцевальные стили, сказка и триллер, драма и комедия, классика, мюзикл, хип-хоп и брейк-данс. Хореограф и режиссёр Фредрик Ридманф.

25 сентября в 19:00 в частной филармонии «Триумф» пройдёт вечер барочной музыки Candles concert. В программе клавесинного концерта (12+) в исполнении Дарьи Волобуевой произведения Баха, Скарлатти и других композиторов.

29 сентября в 18:30 в Доме Мешкова пройдёт лекция «Юмористическая летопись города: Пермь на страницах газетного фельетона конца XIX-начала XX века» (12+), посвящённая одному из самых популярных жанров российской периодики того времени. Лектор — доцент кафедры журналистики и массовых коммуникаций, зав. лабораторией политики культурного наследия ПГНИУ Елена Власова.

До 22 октября в Пермской Арт-резиденции проходит выставка «Кокон» (0+). Авторы проекта Лидия Ерохина и Игорь Новиков исследуют границы взаимодействия человека с окружающим миром, утверждая, что энергетический кокон каждого меняется при взаимодействии со светом других объектов.

фото: пресс-служба Пермской Арт-резиденции

До 25 октября в Пермском доме журналиста можно увидеть выставку «Пермская художественная фотография» (0+). Это коллекция авторских фотографий 1971-2022 гг. из архива краевой ассоциации фотохудожников «Народный фотоклуб «Пермь».

