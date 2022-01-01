Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Картины из Пермского краеведческого музея отправятся на «гастроли» Старинные портреты – часть большой истории Поделиться Твитнуть

Портрет Силы Васильевича Демидова, крепостного крестьянина Строгановых из села Слудка

Шесть картин из коллекции Пермского краеведческого музея примут участие в выставке «Ранний светский портрет в России» (0+) в выставочном зале «Манеж» в Санкт-Петербурге.

Масштабная выставка будет проходить в Манеже с 15 октября по 15 декабря, в ней примут участие музеи из 30 российских регионов, что позволит привлечь в экспозицию очень редкие произведения. Жанр портрета был ключевым для русской живописи XVIII — начала XIX века, но, если творчество профессиональных живописцев — Ивана Аргунова, Ивана Никитина, Фёдора Рокотова, Дмитрия Левицкого и других — хорошо известно и изучено, то произведения самоучек, большинство из которых были крепостными крестьянами, до сих пор остаются в тени. Между тем, эти работы обладают особым обаянием, которое всегда присуще наивному искусству, где природный талант и упорство автора побеждают недостаток образования, знания анатомии, законов перспективы и тому подобных тонкостей. Именно в наивной живописи крепостных крестьян особенно заметно, что светский портрет XVIII века в России — прямой потомок древнерусской парсуны.

Портрет жены Силы Васильевича Демидова

В собрании Пермского краеведческого музея есть собрание подобных работ, перешедшее из коллекции легендарного Александра Теплоухова — управляющего Ильинскими владениями Строгановых, — который сам вышел из крепостных.

Татьяна Муруева, заведующая отделом учёта Пермского краеведческого музея:

— Подобные работы конца XVIII — начала ХIХ века — редкость в музеях России. Они очень редко подписаны, чаще всего имя автора неизвестно. Имя — это было не главное. Главное — сама картина! В каждом регионе эту живопись отличали особенности местной школы, подобно тому, как отличается иконопись разных регионов. Мы предложили организаторам выставки только те работы, которые могут перемещаться, выставляться и так далее. К сожалению, многие произведения не могут быть выставлены, так как нуждаются в реставрации. Двести лет, как-никак...

Портрет купеческого сына Петра Егоровича Юрганова

Самая ранняя из пермских картин, отправляющихся в Манеж — «Портрет старой женщины» неизвестного художника, датированный 1779 годом. На обороте холста надпись: «Сия старуха писана на 105 году от роду в Сысертском заводе 1779 года января 23 дня». Судя по инвентарной карточке, эта картина ранее нигде не выставлялась.

Все портреты — знаковые и важные для музея и для региона. Есть среди них, например, «Портрет купеческого сына Петра Егоровича Юрганова» кисти неизвестного художника, написанный в 1833 году в Чердыни. Династия Юргановых — одна из самых видных в чердынском купечестве.

Портрет Алексея Семеновича Ужина

С парными портретами Силы Васильевича Демидова, крепостного крестьянина Строгановых из села Слудка, и его жены Анны Петровны, написанными Иваном Некрасовым в первой половине XIX века, связана целая история. В коллекции музея есть шамшура — головной убор, принадлежавший Анне Петровне. Шамшура тоже пришла в музей из коллекции Теплоухова, который сообщает, что этот головной убор принадлежал его бабке Анне Петровне Демидовой. Получается, что у портрета — генетическая связь с другими музейными экспонатами.

Елена Артищева, хранитель коллекции изобразительного и декоративно-прикладного искусства Пермского краеведческого музея:

— Крепостной крестьянин Сила Васильевич Демидов родился в 1790 году в селе Слудка Ильинского округа Пермского имения графов Строгановых. Был караванным приказчиком — сопровождал баржи из строгановских вотчин в Нижний Новгород и Астрахань. В семейном архиве Демидовых была обнаружена уникальная библиотека, содержащая рукописные и старопечатные книги. После отмены крепостного права Демидов стал купцом первой гильдии.

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