Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском университете с 1 сентября сменились три декана Ректор издал приказ о назначении исполняющих обязанности Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском университете сменились деканы филологического, философско-социологического факультетов, а также факультета современных иностранных языков и литератур. Об этом сообщили в пресс-центре вуза.

Как только 31 августа после 24 лет руководства сложил полномочия декан филологического факультета ПГНИУ Борис Кондаков, на его должность заступила заведующая кафедрой теоретической и прикладной лингвистики, доктор филологических наук Елена Ерофеева.

Елена Валентиновна пока руководит факультетом в статусе исполняющей обязанности декана. Для того чтобы утвердить её в должности, необходимо пройти процедуру выборов, дата которых ещё не назначена; однако собеседники «Нового компаньона» не сомневаются, что профессор Ерофеева станет полноправным деканом.

Любопытно, что должность декана для Елены Ерофеевой наследственная: её мать, профессор Тамара Ивановна Ерофеева, была деканом филфака до Бориса Кондакова.

Елена Ерофеева работает на кафедре теоретического и прикладного языкознания с 1995 года, заведует кафедрой с 2012 года. В 2006 году защитила докторскую диссертацию «Идиомы как вероятностные структуры: социолингвистический аспект». Имеет более 250 научных трудов в отечественных и зарубежных изданиях, среди которых семь монографий, пять хрестоматий, пять учебных пособий и более 180 статей.

Приказом ректора ПГНИУ Дмитрия Красильникова вместо Натальи Бересневой, покинувшей пост декана философско-социологического факультета спустя 10 лет руководства, исполняющим обязанности ФСФ назначен доктор философских наук Сергей Комаров.

Он с 1999 года преподаёт философию в ПГНИУ. В 2007 году Сергей Владимирович защитил докторскую диссертацию по специальности «История философии». Учёный является автором книг «Метафизика и феноменология субъективности» и «Методы и инструменты поиска инновационных решений». В Пермском университете Сергей Комаров читает лекции «Немецкая классическая философия», «Классическая и современная феноменология» и «Новейшие направления и тенденции зарубежной философии начала XXI века».

С 1 сентября исполняющей обязанности декана факультета современных иностранных языков и литератур ПГНИУ назначена кандидат филологических наук Наталья Хорошева. До этого с 2003 года факультетом руководил Борис Проскурнин.

Наталья Хорошева — выпускница филфака Пермского университета. С 1992 года работала на кафедре романской филологии, а в 2002 году стала её заведующей. С 2015 года заведует кафедрой лингвистики и перевода. Под руководством Натальи Владимировны на кафедре была открыта магистратура по направлению «Лингвистика», развивается специальность «Перевод и переводоведение». Наталья Хорошева — автор более 140 научных публикаций, координатор программ международного сотрудничества с университетами Франции.

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