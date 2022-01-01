В медколледжи Пермского края на специальность «Лечебное дело» зачислено почти вдвое больше студентов Поделиться Твитнуть

На новый учебный год в Прикамье почти в два раза больше учащихся принято в колледжи региона на обучение по специальности «Лечебное дело», об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Это стало возможным благодаря изменениям, внесённым в федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) в августе. Ранее на программу подготовки фельдшеров могли поступить только выпускники школ, окончившие 11 классов, теперь достаточно окончить 9 классов.

Предложения о внесении изменений в ФГОС по специальности «Лечебное дело» среднего профобразования в профильные федеральные ведомства по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина направили региональные минобр совместно с минздравом.

В результате нововведения в Прикамье увеличен набор фельдшеров на 270 человек: в этом году по специальности «Лечебное дело» будут учиться 665 человек вместо 395 запланированных изначально.

В минздраве Прикамья сообщили, что ребята, зачисленные в колледжи после 9 класса, будут учиться по фельдшерской программе 4 года, а по её окончании смогут работать на скорой помощи, в районных больницах, в фельдшерско-акушерских пунктах. «Также, окончив колледж и трудоустроившись, фельдшеры смогут участвовать в региональной программе поддержки молодых специалистов, реализуемой в крае в рамках ФП «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами». Кроме того, поступление в медицинские колледжи возможно и по целевому договору», – рассказали в профильном министерстве.

Обучаться по специальности «Лечебное дело» можно в медицинских колледжах Перми, Чайковского, Кудымкара, Соликамска, Березников, Губахи, Лысьвы и Чусового. Набор на обучение на предстоящий год уже произведён, заметили в минобре.

Напомним, повышение доступности обучения на фельдшеров для ребят, окончивших 9 классов, является частью большой, системной работы властей Пермского края в части обеспечения кадрами учреждений здравоохранения. Так, для решения данной задачи в регионе ведётся целевой приём студентов в образовательные учреждения на основании договоров с медорганизациями, в которые они затем приходят работать. Также в регионе с 2022 года действует новая региональная программа «Медицинские кадры Пермского края». Согласно ей, врачи и фельдшеры, приехавшие работать в территории, в которых имеется острый дефицит в специалистах, получают из краевого бюджета разовые выплаты в размере 1-2 млн руб. – дополнительно к предусмотренным федеральными программами «Земский врач» и «Земский фельдшер». Также программой предусмотрены компенсации на аренду жилья медицинским сёстрам, работающим в пермских учреждениях здравоохранения минздрава. Кроме того, в Прикамье открыты профильные медицинские классы в школах, число которых планируется увеличивать, и т.д.

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