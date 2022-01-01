В Прикамье предприниматели до 25 лет смогут получить гранты до 500 тысяч рублей

Приём документов для предоставления меры поддержки запланирован на третий квартал 2022 года

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На заседании краевого правительства 27 июля обсудили вопрос развития молодежного предпринимательства в регионе. Это одно из ведущих направлений национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», утвержденного президентом России Владимиром Путиным.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что на сегодняшний день в регионе в сфере малого и среднего бизнеса заняты порядка 400 тыс. человек. По его словам, для увеличения количества предпринимателей на федеральном и региональном уровнях действует широкий круг мер поддержки.

В частности, реализуется региональная Стратегия развития МСП. Её цель — увеличить количество занятых до 450 тыс. человек до 2030 года. На сегодняшний день прирост уже составляет 50 тыс. человек от запланированных показателей.

«Люди стали чаще регистрироваться как самозанятые, инвестировать в свой бизнес. Отдельно подчеркну, что 30 % предпринимателей — люди до 35 лет. Мы должны поддерживать их начинания, понимая, что они основа экономики региона и России. Также важно формировать и приумножать навыки предпринимательства со школьной скамьи», — отметил Дмитрий Махонин.

Руководитель Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) Пермского края Анна Быкова заявила, что формирование среды, в которой молодежь региона сможет себя реализовать, и в последствии остаться жить в родном крае — одна из приоритетных задач краевых властей. «Развитие потенциала через создание собственного бизнеса — одна из таких возможностей. В Пермском крае более 43 тыс. человек в возрасте до 35 лет занимаются предпринимательством в разных отраслях. При этом постоянно растет доля тех, кто недавно получил паспорт и уже регистрируется в качестве самозанятого, занимается собственным делом. Об этом говорит и статистика по возрасту. Если два года назад наибольшая активность в части открытия бизнеса фиксировалась в возрасте 24-29 лет, то сейчас он снизился до 18-24 лет», — отметила Быкова.

В качестве финансовой поддержки молодежи, открывшей своё дело, Микрофинансовая компания Пермского края с начала 2022 года выдала 25 микрозаймов на сумму почти 9,5 млн руб. Это в полтора раза больше годового показателя предыдущего года. Этот вид поддержки активно используют малый бизнес и самозанятые.

За этот же период Корпорация развития МСП Пермского края предоставила поручительства 14-ти молодым предпринимателям на сумму 110 млн руб. Объем выданных кредитов на развитие бизнеса при этом составил более 300 млн руб.

Отметим, что впервые, помимо нефинансовых мер поддержки, в рамках национального проекта, с 2022 года, на создание или развитие своего дела молодые предприниматели Пермского края в возрасте до 25 лет смогут получить грант от 100 до 500 тыс. руб. Приём документов для получения поддержки запланирован на 3-й квартал 2022 года в краевом Агентстве по развитию малого и среднего предпринимательства.

Претендовать на меру поддержки смогут как индивидуальные предприниматели, так и юридические лица, чьи учредители младше 25 лет. В краевом бюджете на предоставление грантов в 2022 году предусмотрено 42 млн руб. Напомним, финансирование выделено в рамках федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», который входит в нацпроект «Малое и среднее предпринимательство».

Также Агентство совместно с профильными министерствами и инфраструктурой поддержки бизнеса организовывают мероприятия для развития детского и молодежного предпринимательства.

Например, количество участников одной из флагманских образовательных программ по предпринимательству, для школьников 14-17 лет, — «Бизнес Kids» с каждым годом растёт. Учащиеся формируют команду, смотрят видеоуроки, выполняют домашнее задание, презентуют его и получают обратную связь от наставников. Также они готовят бизнес-проекты для конкурса и могут получить денежные средства на развитие. 

Партнерами акселерационной программы в 2022 году «Бизнес Kids» стали 50 учебных заведений края. За два года в программе приняли участие около 1,5 тыс. детей, в полуфинале соревновались более 120 команд, а призовой фонд составил 900 тыс. руб. В итоге запущено 40 новых товаров и услуг, из них системные продажи имеют 20 проектов школьников.

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