В Прикамье предприниматели до 25 лет смогут получить гранты до 500 тысяч рублей Приём документов для предоставления меры поддержки запланирован на третий квартал 2022 года Поделиться Твитнуть

На заседании краевого правительства 27 июля обсудили вопрос развития молодежного предпринимательства в регионе. Это одно из ведущих направлений национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», утвержденного президентом России Владимиром Путиным.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что на сегодняшний день в регионе в сфере малого и среднего бизнеса заняты порядка 400 тыс. человек. По его словам, для увеличения количества предпринимателей на федеральном и региональном уровнях действует широкий круг мер поддержки.

В частности, реализуется региональная Стратегия развития МСП. Её цель — увеличить количество занятых до 450 тыс. человек до 2030 года. На сегодняшний день прирост уже составляет 50 тыс. человек от запланированных показателей.

«Люди стали чаще регистрироваться как самозанятые, инвестировать в свой бизнес. Отдельно подчеркну, что 30 % предпринимателей — люди до 35 лет. Мы должны поддерживать их начинания, понимая, что они основа экономики региона и России. Также важно формировать и приумножать навыки предпринимательства со школьной скамьи», — отметил Дмитрий Махонин.

Руководитель Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) Пермского края Анна Быкова заявила, что формирование среды, в которой молодежь региона сможет себя реализовать, и в последствии остаться жить в родном крае — одна из приоритетных задач краевых властей. «Развитие потенциала через создание собственного бизнеса — одна из таких возможностей. В Пермском крае более 43 тыс. человек в возрасте до 35 лет занимаются предпринимательством в разных отраслях. При этом постоянно растет доля тех, кто недавно получил паспорт и уже регистрируется в качестве самозанятого, занимается собственным делом. Об этом говорит и статистика по возрасту. Если два года назад наибольшая активность в части открытия бизнеса фиксировалась в возрасте 24-29 лет, то сейчас он снизился до 18-24 лет», — отметила Быкова.

В качестве финансовой поддержки молодежи, открывшей своё дело, Микрофинансовая компания Пермского края с начала 2022 года выдала 25 микрозаймов на сумму почти 9,5 млн руб. Это в полтора раза больше годового показателя предыдущего года. Этот вид поддержки активно используют малый бизнес и самозанятые.

За этот же период Корпорация развития МСП Пермского края предоставила поручительства 14-ти молодым предпринимателям на сумму 110 млн руб. Объем выданных кредитов на развитие бизнеса при этом составил более 300 млн руб.

Отметим, что впервые, помимо нефинансовых мер поддержки, в рамках национального проекта, с 2022 года, на создание или развитие своего дела молодые предприниматели Пермского края в возрасте до 25 лет смогут получить грант от 100 до 500 тыс. руб. Приём документов для получения поддержки запланирован на 3-й квартал 2022 года в краевом Агентстве по развитию малого и среднего предпринимательства.

Претендовать на меру поддержки смогут как индивидуальные предприниматели, так и юридические лица, чьи учредители младше 25 лет. В краевом бюджете на предоставление грантов в 2022 году предусмотрено 42 млн руб. Напомним, финансирование выделено в рамках федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», который входит в нацпроект «Малое и среднее предпринимательство».

Также Агентство совместно с профильными министерствами и инфраструктурой поддержки бизнеса организовывают мероприятия для развития детского и молодежного предпринимательства.

Например, количество участников одной из флагманских образовательных программ по предпринимательству, для школьников 14-17 лет, — «Бизнес Kids» с каждым годом растёт. Учащиеся формируют команду, смотрят видеоуроки, выполняют домашнее задание, презентуют его и получают обратную связь от наставников. Также они готовят бизнес-проекты для конкурса и могут получить денежные средства на развитие.

Партнерами акселерационной программы в 2022 году «Бизнес Kids» стали 50 учебных заведений края. За два года в программе приняли участие около 1,5 тыс. детей, в полуфинале соревновались более 120 команд, а призовой фонд составил 900 тыс. руб. В итоге запущено 40 новых товаров и услуг, из них системные продажи имеют 20 проектов школьников.

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