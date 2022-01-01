Елена Синица В Дзержинский райсуд по делу Сергея Мурая подана жалоба от свидетеля Также подана жалоба от адвоката осуждённого Поделиться Твитнуть

Дзержинский районный суд Перми

Пермский краевой суд

В Дзержинский райсуд Перми поступило две жалобы на приговор, касающийся экс-прокурора Индустриального района Сергея Мурая. Первая — от адвоката осуждённого Михаила Постаногова, вторая — от «иного лица». Жалобы зарегистрированы в картотеке суда 14 июня.

Как поясняет портал Properm.ru, Сергей Мурай и его адвокат Михаил Постаногов в процессе называли приговор необоснованным. Также они считают, что показания свидетелей крайне противоречивы и ложны. Более того, по их мнению, свидетели Анатолий Варламов, Александра Марданова и Андрей Коробов оговаривают экс-прокурора.

Относительно жалобы от «иного лица» в суде порталу пояснили, что участник процесса обжалует приговор в части ложности своих показаний. Подавший жалобу адвокат Константин Байдин не стал комментировать причины ходатайства, объясняя это отсутствием разрешения от поручителя, добавили в издании.

Напомним, суд приговорил Сергея Мурая к 11 годам колонии строгого режима и назначил штраф 10 млн руб., также он лишён звания старшего советника юстиции. Помимо этого, ему запрещено в течение пяти лет занимать государственные должности.



Напомним, Сергей Мурай был задержан 14 августа 2020 года. Он обвиняется в получении взяток, вымогательстве, подстрекательстве к превышению должностных полномочий. По версии следствия, в 2015-2016 годах подсудимый, занимая должность прокурора района, получил взяток на общую сумму 2,75 млн руб. за совершение действий, входивших в его служебные полномочия, в пользу взяткодателей — руководителей коммерческих организаций. Кроме того, в 2017-2018 годах Мурай неоднократно осуществлял посредничество во взяточничестве в крупном размере.

В 2016 году, используя своё должностное положение и свой авторитет, Мурай подстрекал сотрудников отдела судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам Перми и склонил их к организации незаконного прекращения шести исполнительных производств.





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