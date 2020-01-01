В Госдуме поддержали предложения «Единой России» по защите людей от бродячих собак В законодательство планируют внести изменения по формированию ответственного отношения к животным Поделиться Поделиться Твитнуть

Речь идёт о комплексе мер, которые упорядочат правила обращения с животными, в том числе безнадзорными, сообщил первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов по итогам заседания рабочей группы по подготовке изменений в законодательство РФ, направленных на защиту граждан от нападения бродячих собак. Его слова приводит пресс-служба регионального исполкома партии «Единая Россия» в Пермском крае.

«Сегодня ответственность как со стороны должностных лиц, так и со стороны граждан, являющихся владельцами животных, явно недостаточна. Поэтому внесены поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые ужесточают ответственность для чиновников за несоблюдение законодательства об ответственном отношении с животными и за неисполнение полномочий по регулированию численности безнадзорных животных. Помимо уголовной ответственности будут серьёзные штрафы — до 200 тыс. руб.», — пояснил Владимир Бурматов.

Эта мера коснётся и хозяев питомцев.

«30% всех нападений по статистике являются нападениями владельческих собак — то есть тех, которые не являются бездомными. Чтобы защитить людей, мы предлагаем в целом запретить такое явление, которое называется самовыгул (когда домашнее животное гуляет без присмотра. — Ред.). А за факты самовыгула предусмотреть штрафы в региональных КоАПах, установить дополнительную ответственность за покусы и выброшенных животных», — добавил он.

По словам Владимира Бурматова, участники рабочей группы, в состав которой вошли представители органов власти из регионов, силовых ведомств, зоозащитных и волонтерских организаций, поддержали предложения о реализации механизма государственно-частного партнёрства при строительстве приютов, что позволит выделять на упрощенной основе землю и подводить коммуникации к строящимся приютам, дав им возможность развиваться. Соответствующий законопроект уже внесла «Единая Россия».

Был также одобрен механизм социального предпринимательства как метода стимулирования этой деятельности и инициатива о направлении федеральных средств на строительство приютов в субъектах РФ на условиях софинансирования.

По мнению председателя комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, необходимо выработать сбалансированные решения, которые защитят людей от нападения собак и не позволят перейти к необоснованному умерщвлению животных или живодерским методам отлова.

«Мы говорим сегодня о регистрации животных, которые проходят систему отлова, вакцинации и возврата, чтобы избежать возможности их повторного отлова», — считает Александр Хинштейн.

Еще одно предложение — создание временных приютов для бездомных животных в условиях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

«Провели анализ последствий ЧС в Иркутской области, Красноярском крае, Алтайском крае. Смыло дома, люди уехали в пункты временной дислокации, собаки остались на улице. Потом люди возвращаются, начинают отлавливать своих питомцев. На месте работают волонтеры, МЧС, поэтому зайти в зону ЧС невозможно. Необходимо предусмотреть финансирование таких приютов», — отметил замруководителя фракции «Единой России» в нижней палате парламента Игорь Кастюкевич.

Вячеслав Марков, председатель регионального общественного совета проекта «Чистая страна» партии «Единая Россия», председатель пермского регионального отделения Российского экологического общества: «Предложение своевременное и правильное — возложить ответственность как на чиновников, так и на владельцев домашних животных. Но в первую очередь надо ввести учёт домашних животных (с применением штрафных санкций). И, конечно же, нужна пропаганда бережного отношения к друзьям нашим меньшим среди как подрастающего поколения, так и взрослого населения».

Напомним, 9 февраля «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о государственно-частном партнерстве при создании приютов для животных — это поможет привлечь частные инвестиции и ликвидировать потребность регионов в таких объектах. Документ уже получил положительный отзыв Правительства, его могут принять в трех чтениях в весеннюю сессию. Как отмечают авторы документа, обеспеченности приютами в регионах составляет не более 25%, при этом инвесторы заинтересованы в реализации таких социально значимых проектов. Также использование механизма государственно-частного партнерства сократит расходы на строительство приютов за счет упрощения процедуры.

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