Жители Прикамья стали лидерами по количеству заявок на догазификацию Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

По информации Министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края, на догазификацию поступило 34 553 заявки. Глава ведомства Артём Балахнин представил муниципальным и краевым депутатам предварительные итоги социальной газификации в регионе на Совете представительных органов Прикамья.

Напомним, в июне 2021 года Госдума приняла в третьем чтении изменения в законе «О газоснабжении в Российской Федерации». В соответствии с поправками доведение газопровода до границ домовладения должно осуществляться без привлечения средств граждан. Планируется, что так называемая догазификация продлится до 2023 года.

Пермский край стал одним из 15 субъектов России, вошедших в число пилотных регионов для внедрения новой модели. Эта программа должна решить проблему «последней мили», когда межпоселковый газопровод в населённом пункте есть, а проводки до участков нет и жителям приходится прокладывать газовые сети за свой счёт. В пообъектном плане на два года в 2021 году планируется подключить 1291 домовладение, в 2022 году — 16 138. По упрощённой схеме планируется подключить к газу 163 тыс. домовладений, программа охватит 454 населённых пункта.

Добавим, что Пермский край является одним из передовых регионов в оказании социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках программы догазификации — пенсионерам, ветеранам Великой Отечественной войны, многодетным, семьям, воспитывающим детей-инвалидов, и другим категориям жителей. Для них введена компенсация затрат на установку минимально необходимого набора оборудования.

«В крае выстроена чёткая стратегия доведения газопроводов до домовладений. Но мы понимаем, что для некоторых жителей даже в этом формате подключение домов к газу остаётся неподъёмным, поэтому закладываем в бюджете дополнительные меры социальной помощи. В этом году депутаты Законодательного собрания выделили дополнительные средства на технологическое присоединение домовладений к газопроводам и компенсацию за ремонт и замену газового оборудования ряду категорий жителей», — отметил председатель совета и спикер краевого парламента Валерий Сухих.

По информации министерства, в первую очередь будут реализованы наиболее простые технически мероприятия, для остальных потребуется проектирование. По результатам заявочной кампании для участия в программе Пермский край стал одним из лидеров в России.

Краевых парламентариев интересовала возможность доведения газопроводов до фасада дома, а не только до границ участка. Артём Балахнин пояснил, что такой порядок правительство готово рассматривать. Проблема, по его словам, в готовности к подключению газа, жители не всегда оперативно подключают внутридомовое оборудование. В таком случае услуга и договор остаются не реализованы полностью, что противоречит принципу догазификации, так как компенсация затрат подрядчикам должна осуществляться по факту пуска газа в отдельное домовладение.

Министр также заверил присутствующих, что программа догазификации будет своевременно синхронизирована с основной программой газификации края. Часть межпоселковых газопроводов уже переместили из одной программы в другую.

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